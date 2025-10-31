La OPEP+ acordaría un pequeño aumento de producción de crudo para diciembre, dicen fuentes

Por Olesya Astakhova, Ahmad Ghaddar y Alex Lawler

LONDRES/MOSCÚ, 31 oct (Reuters) - La OPEP+ probablemente acordará el domingo otra pequeña subida de los objetivos de producción de petróleo para diciembre, según tres fuentes conocedoras de las conversaciones, mientras el grupo modera su impulso para recuperar cuota de mercado en medio de las predicciones de un exceso de oferta el próximo año.

Desde abril, la OPEP+ ha elevado sus objetivos de producción en más de 2,7 millones de barriles diarios (alrededor del 2,5% de la oferta mundial), pero en octubre y noviembre redujo el ritmo a 137.000 barriles diarios desde aumentos mayores, en medio de las predicciones de un inminente exceso de oferta.

Las nuevas sanciones impuestas por Occidente a Rusia, miembro de la OPEP+, dificultan aún más las negociaciones, ya que Moscú podría tener dificultades para seguir aumentando la producción.

Ocho miembros de la OPEP+ -Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Omán, Kazajistán y Argelia- acordarán el domingo aumentar los objetivos de producción para diciembre en otros 137.000 bpd, según tres fuentes que no quisieron dar su nombre.

Una cuarta fuente dijo que también era posible una pausa en el aumento de la producción.

La OPEP, la oficina del viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, y la oficina de prensa del gobierno de Arabia Saudita no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Los precios del petróleo cayeron el 20 de octubre a su nivel más bajo en cinco meses, en torno a US$60 por barril, por la preocupación de que se estuviera acumulando un exceso de oferta, pero desde entonces se han recuperado hasta cerca de US$65 por las sanciones a Rusia y el optimismo sobre las conversaciones comerciales.

Arabia Saudita y sus socios de la OPEP no aumentarán la producción de forma significativa a menos que haya pruebas claras de una interrupción del suministro, dijo la analista de RBC Helima Croft en una nota esta semana.

Croft espera que el grupo eleve sus objetivos en 137.000 bpd.

Rystad, Commerzbank y SEB también esperan un aumento de 137.000 bpd.

La reunión del domingo está prevista para las 14:00 GMT, según una fuente. (Reporte adicional de Maha El Dahan. Editado en Español por Ricardo Figueroa)