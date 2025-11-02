La OPEP+ aumenta levemente sus cuotas de producción

Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron sus cuotas de producción para el mes de diciembre durante una reunión en línea celebrada el domingo, y anunciaron una pausa para el primer trimestre de 2026.

Los ocho países participantes incrementarán "la producción en 137.000 barriles por día" en diciembre respecto al nivel de producción requerido en noviembre, señaló la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado. Los analistas preveían este aumento.

Desde abril, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Omán y Argelia han incrementado mensualmente sus objetivos de producción, sumando en total alrededor de 2,7 millones de barriles por día, en un intento por contrarrestar la creciente competencia, especialmente de los productores estadounidenses de petróleo de esquisto.

Este ritmo no se esperaba a comienzos del año por parte de la OPEP y sus aliados (OPEP+), que durante mucho tiempo combatieron la caída de precios reduciendo su oferta de crudo.

Sin embargo, "debido a la estacionalidad, los ocho países también decidieron suspender los aumentos de producción en enero, febrero y marzo de 2026", indicó la OPEP, sugiriendo que la demanda de petróleo no será lo suficientemente fuerte como para continuar con su estrategia de recuperación de cuota de mercado sin provocar una caída significativa de los precios del crudo.

