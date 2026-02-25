La OPEP+ considerará un aumento de la producción de petróleo de 137.000 barriles diarios para abril: fuentes

MOSCÚ/LONDRES, 24 feb (Reuters) -

La OPEP+ probablemente considerará aumentar su producción de petróleo ‌en 137.000 barriles ‌diarios ⁠durante el mes de abril para poner fin a una pausa de tres ​meses en ⁠los ⁠incrementos de bombeo, según tres fuentes con conocimiento de ​la postura de la OPEP+, mientras el grupo ‌se prepara para el pico ​de demanda estival y ​la tensión entre Estados Unidos e Irán, miembro de la OPEP, impulsan los precios.

La reanudación permitiría a Arabia Saudita, líder de la OPEP, y a otros miembros, como ​los Emiratos Árabes Unidos, recuperar cuota de mercado en un momento ⁠en que otros miembros de la OPEP+, como Rusia e ‌Irán, se enfrentan a sanciones occidentales y la producción de Kazajistán se está recuperando de una serie de reveses.

Ocho productores de la OPEP+ -Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán- se reunirán ‌el 1 de marzo.

Por otra parte, Arabia Saudita ha activado ⁠un plan para aumentar a corto plazo ‌la producción y las exportaciones de petróleo ⁠en caso de que un ⁠ataque estadounidense contra Irán interrumpa el flujo de crudo desde Oriente Medio, según dos fuentes familiarizadas con el plan saudita.

La OPEP y las autoridades de Rusia ‌y Arabia Saudita no respondieron ​inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

(Reporte de Olesya Astakhova en Moscú y Alex Lawler y Dmitri Zhdannikov en Londres. Escrito por ‌Alex Lawler. Edición en Español de Manuel Farías)