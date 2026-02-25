La OPEP+ considerará un aumento de la producción de petróleo de 137.000 barriles diarios para abril: fuentes
MOSCÚ/LONDRES, 24 feb (Reuters) -
La OPEP+ probablemente considerará aumentar su producción de petróleo en 137.000 barriles diarios durante el mes de abril para poner fin a una pausa de tres meses en los incrementos de bombeo, según tres fuentes con conocimiento de la postura de la OPEP+, mientras el grupo se prepara para el pico de demanda estival y la tensión entre Estados Unidos e Irán, miembro de la OPEP, impulsan los precios.
La reanudación permitiría a Arabia Saudita, líder de la OPEP, y a otros miembros, como los Emiratos Árabes Unidos, recuperar cuota de mercado en un momento en que otros miembros de la OPEP+, como Rusia e Irán, se enfrentan a sanciones occidentales y la producción de Kazajistán se está recuperando de una serie de reveses.
Ocho productores de la OPEP+ -Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán- se reunirán el 1 de marzo.
Por otra parte, Arabia Saudita ha activado un plan para aumentar a corto plazo la producción y las exportaciones de petróleo en caso de que un ataque estadounidense contra Irán interrumpa el flujo de crudo desde Oriente Medio, según dos fuentes familiarizadas con el plan saudita.
La OPEP y las autoridades de Rusia y Arabia Saudita no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
(Reporte de Olesya Astakhova en Moscú y Alex Lawler y Dmitri Zhdannikov en Londres. Escrito por Alex Lawler. Edición en Español de Manuel Farías)