La OPEP+ debate un aumento mayor de la producción de petróleo ante la guerra EEUU-Irán

Por Olesya Astakhova, Alex Lawler y Ahmad Ghaddar

LONDRES/MOSCÚ, 1 mar (Reuters) -

La OPEP+ considerará el domingo un aumento de la producción de petróleo mayor ‌de lo esperado, según informaron ‌dos ⁠fuentes de la OPEP+ después de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, miembro de la OPEP+, y la represalia de Teherán provocaran interrupciones en los envíos ​en Oriente ⁠Medio.

Tradicionalmente, la ⁠OPEP+ ha aumentado la producción de petróleo para amortiguar las interrupciones, pero los analistas afirman que, en la ​actualidad, el grupo tiene muy poca capacidad excedentaria para elevar significativamente la oferta, excepto su líder, ‌Arabia Saudí, y los Emiratos Árabes Unidos.

Riad ha estado ​aumentando la producción y las exportaciones de petróleo ​en las últimas semanas en preparación para los posibles ataques estadounidenses contra Irán, según informaron fuentes a Reuters.

Los envíos de petróleo, gas y otros productos desde Oriente Medio a través del estrecho de Ormuz se detuvieron el sábado, después de que los armadores recibieran una advertencia de Irán en la que se les informaba de que la ​zona estaba cerrada a la navegación.

La OPEP+ debatirá un aumento de la producción de 411.000 barriles diarios o más en una reunión el domingo, ⁠según informaron fuentes a Reuters, una cifra superior a las expectativas iniciales de 137.000 barriles diarios.

Los precios del petróleo

subieron el viernes a ‌73 dólares por barril, el nivel más alto desde julio, por el temor a un conflicto más amplio en Oriente Medio y a las interrupciones del suministro a través de Ormuz, la ruta petrolera más importante del mundo, que representa más del 20% del tránsito mundial de petróleo.

Los dirigentes de Oriente Medio han advertido a Washington de que una guerra contra Irán podría provocar un aumento de los precios del petróleo por ‌encima de los 100 dólares por barril, según la veterana analista Helima Croft, de RBC. Los analistas de Barclays ⁠también afirmaron que los precios podrían subir hasta los 100 dólares.

Croft afirmó que el impacto en ‌el mercado de cualquier aumento importante de la producción de la OPEP será limitado debido ⁠a la falta de capacidad de producción real aparte de Arabia Saudí.

La ⁠reunión del domingo comenzará a las 11:00 GMT y en ella participarán solo ocho miembros de la OPEP+: Arabia Saudí, Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán. La OPEP+ agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a aliados como Rusia, pero la mayoría de los cambios ‌en la producción de los últimos años han ​sido realizados por los ocho miembros.

Los ocho miembros aumentaron las cuotas de producción en unos 2,9 millones de barriles diarios entre abril y diciembre de 2025, aproximadamente el 3% de la demanda mundial, antes de detener los aumentos entre enero y marzo de 2026 ‌debido a la debilidad estacional. (Redacción: Dmitry Zhdannikov; Edición: Emelia Sithole-Matarise; ; editado en español por Tomás Cobos)