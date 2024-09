la opep+, decidida a subir la producción petrolera en diciembre: fuentes

(Actualiza con detalles y contexto)

Por Maha El Dahan, Olesya Astakhova y Alex Lawler

DUBÁI/LONDRES, 26 sep (Reuters) - La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados seguirán adelante con un aumento previsto de la producción de petróleo en diciembre, pero primero tendrán que recortar el bombeo para hacer frente a los excesos de algunos miembros, dijeron el jueves dos fuentes de la OPEP+.

Las fuentes afirmaron que el plan no representa ningún cambio importante respecto a la política actual, luego de que el Financial Times informó de que Arabia Saudita se ha comprometido a aumentar la producción de la OPEP+ el 1 de diciembre y bajar su objetivo no oficial de precio de 100 dólares por barril para recuperar cuota de mercado.

La OPEP y Arabia Saudita han afirmado en repetidas ocasiones que no tienen un objetivo de precio determinado y que toman sus decisiones basándose en los fundamentos del mercado y en el interés por equilibrar la oferta y la demanda.

El aumento de la producción en diciembre no tiene que ver con la recuperación de cuota de mercado, sino con el hecho de que un pequeño número de países está eliminando gradualmente sus recortes voluntarios de producción, dijo una de las fuentes de la OPEP+.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y un grupo de aliados liderado por Rusia, conocida como OPEP+, tiene previsto aumentar la producción en 180.000 barriles por día (bpd) en diciembre, como parte de un plan para empezar a deshacer su capa más reciente de recortes de producción.

Dos miembros de la OPEP+, Irak y Kazajistán, se han comprometido a realizar recortes adicionales por un total de 123.000 bpd en septiembre, así como reducciones adicionales en los próximos meses, para compensar el bombeo anterior por encima de los niveles acordados.

"Cuando se conozca el plan de compensación y las cifras de producción de esos países para septiembre, se podrá aplicar el incremento, ya que su impacto será insignificante", declaró una de las fuentes de la OPEP+, en referencia al alza de diciembre.

La oficina de comunicación del gobierno saudita y la sede de la OPEP no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.

Los principales ministros de la OPEP+ tienen previsto reunirse el 2 de octubre para analizar la situación del mercado y no se espera que modifiquen su política.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dijo el jueves a Reuters que no hay cambios en los planes de la OPEP+ de empezar a retirar de manera progresiva los recortes de producción de crudo a partir de diciembre.

Los ministros podrían volver a reunirse en noviembre, según una tercera fuente de la OPEP+. (Reporte adicional de Vladimir Soldatkin y Yousef Saba; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters