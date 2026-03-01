La OPEP+ elevará levemente la producción, pese a la interrupción de envíos por la guerra

Por Olesya Astakhova, Alex Lawler y Ahmad Ghaddar

LONDRES/MOSCÚ, 1 mar (Reuters) - La OPEP+ acordó en principio un modesto aumento de la producción de petróleo el domingo, informaron cinco fuentes del grupo, después de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán provocaron interrupciones en los envíos en Oriente Medio

La OPEP+ tiene un historial de aumentar la producción de petróleo para amortiguar las interrupciones, pero los analistas dicen que el grupo tiene actualmente poca capacidad excedentaria para elevar el suministro, salvo por su líder, Arabia Saudí, y los Emiratos Árabes Unidos, que también tendrán dificultades para exportar petróleo hasta que la navegación en el golfo Pérsico vuelva a la normalidad

Riad ha estado aumentando la producción y las exportaciones de petróleo en las últimas semanas en preparación para los posibles ataques estadounidenses contra Irán, según informaron fuentes a Reuters

Los envíos de petróleo, gas y otros productos desde Oriente Medio a través del estrecho de Ormuz se detuvieron el sábado, después de que los armadores recibieron una advertencia de Irán en la que se les informaba de que la zona estaba cerrada a la navegación

La OPEP+ debatirá un aumento de la producción de 411.000 barriles diarios o más en una reunión el domingo, según informaron fuentes a Reuters, una cifra superior a las expectativas iniciales de 137.000 barriles diarios

Los precios del petróleo

subieron el viernes a US$73 por barril, el nivel más alto desde julio, por el temor a un conflicto más amplio en Oriente Medio y a las interrupciones del suministro a través de Ormuz, la ruta petrolera más importante del mundo, que representa más del 20% del tránsito mundial de petróleo

Los dirigentes de Oriente Medio han advertido a Washington de que una guerra contra Irán podría provocar un aumento de los precios del petróleo por encima de los US$100 por barril, según la veterana analista Helima Croft, de RBC. Los analistas de Barclays también afirmaron que los precios podrían subir hasta los US$100

Croft afirmó que el impacto en el mercado de cualquier aumento importante de la producción de la OPEP será limitado debido a la falta de capacidad de producción real aparte de Arabia Saudí

En la reunión del domingo participaron solo ocho miembros de la OPEP+: Arabia Saudí, Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán. La OPEP+ agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a aliados como Rusia, pero la mayoría de los cambios en la producción de los últimos años han sido realizados por los ocho

Los ocho miembros aumentaron las cuotas de producción en unos 2,9 millones de barriles diarios entre abril y diciembre de 2025, aproximadamente el 3% de la demanda mundial, antes de detener los aumentos entre enero y marzo de 2026 debido a la debilidad estacional. (Redacción: Dmitry Zhdannikov; Edición: Emelia Sithole-Matarise; editado en español por Tomás Cobos)