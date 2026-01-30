La OPEP+ mantendrá la pausa en la producción de petróleo durante marzo, según fuentes

Por Ahmad Ghaddar, Olesya Astakhova y Alex Lawler

LONDRES, 30 ene (Reuters) - Es probable que la OPEP+ mantenga su pausa en el aumento de la producción de petróleo para marzo cuando se reúna el domingo, dijeron cinco delegados a Reuters, pese a que el crudo supera los US$70 por barril ante la preocupación de que Estados Unidos pueda lanzar un ataque militar contra Irán, miembro de la OPEP.

La reunión de los ocho miembros de la OPEP+, que producen aproximadamente la mitad del petróleo mundial, se produce cuando el crudo Brent ha subido a casi US$72 el barril, su nivel más alto desde agosto, a pesar de las especulaciones de que un exceso de oferta haría bajar los precios.

Los ocho productores —Arabia Saudí, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán— aumentaron las cuotas de producción en unos 2,9 millones de barriles diarios desde abril hasta diciembre de 2025, lo que supone aproximadamente el 3% de la demanda mundial. A continuación, congelaron los aumentos previstos para enero a marzo de 2026 debido al descenso estacional del consumo.

Tres de los cinco delegados de la OPEP+, que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar con los medios de comunicación, dijeron que era poco probable que en la reunión del domingo se tomaran decisiones más allá de marzo.

La OPEP y las autoridades de Arabia Saudí y Rusia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

También el domingo, está prevista la reunión de otro panel de la OPEP+, denominado Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento, dijeron los delegados. El Comité no tiene autoridad para tomar decisiones sobre la política de producción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la presión sobre Irán para que frene su programa nuclear, amenazando con una acción militar y desplegando un grupo naval estadounidense en la región. Washington ha impuesto amplias sanciones a Teherán para frenar sus ingresos petroleros, una fuente crucial de financiación estatal.

Trump está sopesando la posibilidad de lanzar ataques selectivos contra funcionarios de seguridad y figuras de alto rango para provocar disturbios y debilitar potencialmente el sistema gobernante, informó Reuters el jueves, citando fuentes estadounidenses.

Los precios del petróleo también se han visto respaldados por las pérdidas de suministro en Kazajistán, donde el sector petrolero ha sufrido una serie de interrupciones en los últimos meses. Kazajistán anunció el miércoles que iba a reiniciar por etapas el enorme yacimiento petrolífero de Tengiz. (Información de Olesya Astakhova en Moscú, Alex Lawler y Ahmad Ghaddar en Londres; edición de Simon Webb y Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)