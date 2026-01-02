La OPEP+ mantendrá su política en un contexto de tensión entre Arabia Saudí y Emiratos: fuentes

Por Maha El Dahan y Ahmad Ghaddar

DUBÁI/LONDRES, 2 ene (Reuters) - La OPEP+ mantendrá probablemente una producción constante de petróleo en su reunión del domingo, dijeron el viernes tres delegados de la organización, a pesar de las fuerte tensión política entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a causa de Yemen.

La reunión del domingo de ocho miembros de la OPEP+, que bombea cerca de la mitad del petróleo mundial, se convoca después de que los precios del petróleo cayeron más de un 18% en 2025 -su baja más pronunciada desde 2020- en un escenario de creciente preocupación por el exceso de oferta.

Los ocho -Arabia Saudí, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán- elevaron sus objetivos de producción de petróleo unos 2,9 millones de barriles diarios de abril a diciembre de 2025, lo que equivale a casi el 3% de la demanda mundial de petróleo.

En noviembre acordaron hacer una pausa en los aumentos de producción para enero, febrero y marzo.

La OPEP y las autoridades de Arabia Saudí y Rusia no respondieron a las peticiones de Reuters para comentar la reunión del domingo.

La tensión entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que apoyan a bandos opuestos en el conflicto de Yemen, que dura ya una década, recrudecieron el mes pasado cuando un grupo alineado con los Emiratos Árabes Unidos arrebató el territorio meridional al Gobierno respaldado por Arabia Saudí.

De momento, fuentes de la OPEP+ no han indicado que la disputa vaya a afectar a las conversaciones del domingo.

La OPEP ha preservado a menudo su cohesión incluso durante graves desavenencias internas, como la guerra entre Irán e Irak, dando prioridad a la gestión del mercado sobre las disputas políticas. (Edición de Alex Lawler, Dmitry Zhdannikov y Louise Heavens)