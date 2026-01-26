La OPEP+ mantendría la pausa de producción de petróleo para marzo, según fuentes

Por Ahmad Ghaddar y Olesya Astakhova

LONDRES/MOSCÚ, 26 ene (Reuters) -

Se espera que la OPEP+ mantenga su pausa en el aumento de la producción de petróleo para marzo en una reunión el domingo, dijeron a Reuters tres delegados de la OPEP+, con los precios subiendo por una caída en la producción de petróleo de Kazajistán.

La reunión de los ocho miembros de la OPEP+, que bombea cerca de la mitad del petróleo mundial, se produce después de que los precios del crudo subieran un 8% en lo que va de mes, hasta superar los US$66 por barril, a pesar de la preocupación de que un exceso de oferta presionara los precios a la baja.

Los ocho miembros —Arabia Saudí, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán— tienen previsto reunirse el 1 de febrero. El grupo aumentó los objetivos de producción de petróleo en unos 2,9 millones de barriles diarios de abril a diciembre de 2025, lo que equivale a casi el 3% de la demanda mundial, y pausó las subidas mensuales para enero-marzo ante las débiles previsiones de demanda.

La OPEP y las autoridades de Arabia Saudí y Rusia no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters para comentar la próxima reunión.

Bloomberg informó anteriormente de que la OPEP+ mantendría estable su política petrolera.

Al comentar la producción venezolana, uno de los tres delegados dijo que la recuperación llevaría tiempo y que aún no era probable que tuviera un impacto importante en el equilibrio del mercado mundial del petróleo.

Estados Unidos capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero e instó a las petroleras a invertir en Venezuela para impulsar la producción.

Las amenazas de posibles ataques estadounidenses contra Irán han elevado la perspectiva de una reducción de los suministros, mientras que los ataques de drones y los problemas técnicos han reducido la producción en Kazajistán.

JP Morgan prevé que el yacimiento petrolífero kazajo de Tengiz permanezca fuera de servicio durante el resto de enero. Según JP Morgan, la producción de crudo de Kazajstán se situará entre 1,0 y 1,1 millones de barriles diarios en enero, frente a los 1,8 millones habituales. (Edición de Alex Lawler, Dmitry Zhdannikov y Bernadette Baum; edición en español de Paula Villalba)