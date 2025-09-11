La OPEP mantiene sus previsiones de aumento de la demanda para 2025 y 2026

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo este jueves sus previsiones de aumento de la demanda mundial de petróleo para 2025 y 2026, gracias al "sólido" crecimiento de la economía mundial.

La demanda mundial de petróleo debería aumentar en 1,3 millones de barriles diarios (mb/d) en 2025 y en 1,4 mb/d en 2026, unas perspectivas sin cambios con respecto a las estimaciones del mes pasado, indicó la OPEP en un informe.

En consecuencia, se prevé que el consumo mundial de petróleo se sitúe en 105,1 mb/d en 2025 y en 106,5 mb/d en 2026, tras los 103,8 mb/d de 2024.

"Se prevé que la economía mundial mantenga un sólido dinamismo de crecimiento hasta finales de 2025" y "en 2026, respaldada por un alivio de las tensiones comerciales, una actividad de consumo resistente y políticas gubernamentales favorables", destacó la OPEP.

El crecimiento económico mundial se estima en un 3% en 2025, seguido de un 3,1% en 2026, según la organización.

"Con Estados Unidos asegurando varios acuerdos comerciales con socios importantes", como Europa, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, "la incertidumbre en torno al comercio mundial se ha reducido, aunque persisten algunos riesgos", indicó la organización con sede en Viena.

