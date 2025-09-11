LA NACION

La OPEP mantiene sus previsiones de demanda de petróleo y afirma que la economía va bien

La OPEP mantiene sus previsiones de demanda de petróleo y afirma que la economía va bien

LONDRES, 11 sep (Reuters) - La OPEP no modificó el jueves sus previsiones de crecimiento relativamente elevado de la demanda mundial de petróleo para este año y el próximo, y afirmó que la economía mundial mantiene una sólida tendencia de crecimiento en el segundo semestre de este año.

Las optimistas perspectivas de la OPEP, recogidas en un informe mensual, siguen a la decisión adoptada el domingo por el grupo más amplio de productores OPEP+ de elevar aún más sus cuotas de producción de petróleo a partir de octubre, mientras su líder, Arabia Saudita, presiona para recuperar cuota de mercado.

"El crecimiento económico mundial en el primer semestre de 2025 siguió siendo sólido, y la sólida tendencia de crecimiento se ha extendido al segundo semestre de 2025", dijo la OPEP en el informe.

El informe de la OPEP también mostró que en agosto la OPEP+ aumentó la producción de crudo en 509.000 barriles diarios, reflejando sus decisiones anteriores de elevar sus cuotas de producción. (Editado en Español por Ricardo Figueroa)

