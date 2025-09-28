La OPEP+ planea otra subida de la producción petrolera en noviembre: fuentes

Por Olesya Astakhova y Ahmad Ghaddar

MOSCÚ/LONDRES, 28 sep (Reuters) - Es probable que la OPEP+ apruebe otro aumento de la producción petrolera de al menos 137.000 barriles por día (bpd) en su reunión del próximo domingo, ya que el alza de los precios está animando al grupo a intentar recuperar aún más cuota de mercado, dijeron tres fuentes conocedoras de las conversaciones.

La OPEP+ ha dado marcha atrás en su estrategia de recortes de producción a partir de abril y ya ha elevado las cuotas en más de 2,5 millones de bpd, lo que representa cerca del 2,4% de la demanda mundial, para impulsar la cuota de mercado y tras recibir presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que baje el precio el crudo.

Ocho países de la OPEP+ celebrarán una reunión en línea el 5 de octubre para decidir la producción de noviembre. La OPEP+ bombea cerca de la mitad del crudo mundial e incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados.

La sede de la OPEP y las autoridades de Arabia Saudita no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.

Los precios del petróleo han caído desde los más de 80 dólares por barril de principios de año, pero se han movido sobre todo en un estrecho rango de 60-70 dólares por barril desde que la OPEP comenzó a elevar el bombeo en abril.

Los precios tocaron el viernes su máximo desde el 1 de agosto, superando los 70 dólares por barril, apoyados por los ataques de drones ucranianos a la infraestructura energética de Rusia, que interrumpieron el refinado y los envíos de uno de los mayores exportadores petroleros mundiales.

La reducción total de la producción del grupo ascendió en su momento álgido a 5,85 millones de bpd, compuesta por tres elementos diferentes: recortes voluntarios de 2,2 millones de bpd, más 1,65 millones de bpd por parte de ocho miembros, y otros 2 millones de bpd por parte de todo el grupo.

Los ocho productores tienen previsto retirar totalmente uno de los elementos de esos recortes -2,2 millones de bpd- a fines de septiembre. Para octubre empezarán a retirar una segunda capa, de 1,65 millones de bpd, con un alza de 137.000 bpd.

La OPEP+ también dio su aprobación a Emiratos Árabes Unidos para que incremente la producción en 300.000 bpd entre abril y septiembre.

El aumento de noviembre, que se discutirá el 5 de octubre, ascenderá al menos a 137.000 bpd, igual al de octubre, según las tres fuentes.

Aún no se ha tomado una decisión definitiva, dijeron las fuentes.

Las subidas de la OPEP+ han sido inferiores a las cantidades prometidas porque la mayoría de los miembros están bombeando al límite de su capacidad, según los analistas.

El tercer nivel de recortes de la OPEP+, de 2 millones de bpd, durará hasta fines de 2026.

(Reporte adicional de Maha El Dahan; editado en español por Carlos Serrano)