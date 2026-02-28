La OPEP+ podría considerar un alza de la producción de petróleo de 411.000 barriles diarios: fuentes

LONDRES/MOSCÚ, 28 feb (Reuters) -

Es probable que la OPEP+ ‌considere un ‌aumento ⁠mayor de la producción de petróleo, de 411.000 ​barriles diarios, ⁠en ⁠su próxima reunión, informaron el sábado ​dos fuentes familiarizadas con la postura ‌de la OPEP+, ​después de ​que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares contra Irán.

Ocho miembros del grupo de la Organización de Países Exportadores ​de Petróleo y sus aliados, entre ⁠ellos Rusia, ya tenían previsto reunirse el domingo.

Los ‌delegados habían dicho antes que los ocho probablemente acordarían un modesto aumento de 137.000 barriles diarios para abril, ya que el grupo ‌se prepara para la demanda del verano boreal ⁠y los precios del ‌crudo habían subido por ⁠las expectativas de un ⁠ataque estadounidense contra Irán, que comenzó el sábado.

Ambas fuentes, que no quisieron ser identificadas, dijeron que ahora se ‌estaba considerando ​un aumento de 411.000 barriles diarios. (Reporte de Alex Lawler y Olesya Astakhova; edición en ‌español de Javier López de Lérida)