La OPEP+ podría considerar un aumento mayor de la producción de petróleo tras el ataque a Irán

Por Olesya Astakhova y Alex Lawler

LONDRES/MOSCÚ, 28 feb (Reuters) -

La OPEP+ podría considerar un aumento de la producción superior al ‌previsto el domingo, según ‌dos ⁠fuentes cercanas a las negociaciones, y los principales productores, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, ya han aumentado las exportaciones en previsión de ​una posible ⁠interrupción ⁠del suministro de petróleo debido al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ocho miembros ​del grupo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus ‌aliados —Arabia Saudí, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, ​Argelia y Omán— ya tenían previsto ​reunirse el domingo a las 1100 GMT.

Los delegados habían dicho anteriormente que probablemente acordarían un modesto aumento de 137.000 barriles diarios en la producción de petróleo para abril, mientras el grupo se prepara para la demanda del verano boreal, que incluye la temporada vacacional en Estados ​Unidos, teniendo en cuenta además que los precios del crudo habían subido ante las expectativas de un ataque estadounidense ⁠contra Irán, que se produjo el sábado.

Un aumento en abril pondría fin a una pausa de ‌tres meses en los incrementos de la producción.

El alcance de cualquier aumento mayor aún no se ha debatido, según una de las fuentes. Ambas fuentes se negaron a ser identificadas por su nombre.

Bloomberg News informó anteriormente que la OPEP+ consideraría un aumento mayor, basándose en la información de un delegado.

¿SE HA INICIADO YA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN?

Se ‌han acumulado pruebas de que los mayores productores de Oriente Medio ya han aumentado las ⁠exportaciones, ante la creciente preocupación de que Estados Unidos atacara Irán, que aumenta el ‌riesgo de interrupción de las exportaciones de petróleo.

El productor de petróleo ⁠de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, exportará más crudo ⁠Murban, su producto estrella, en abril, según informaron el viernes dos fuentes comerciales.

Arabia Saudí ha aumentado su producción y sus exportaciones de petróleo como parte del plan de contingencia del principal productor de la OPEP, según informaron fuentes a Reuters esta semana.

Los ocho ‌miembros de la OPEP+ aumentaron ​las cuotas de producción en unos 2,9 millones de barriles diarios desde abril hasta diciembre de 2025, aproximadamente el 3% de la demanda mundial, antes de pausar nuevos aumentos entre enero y marzo de 2026 debido a ‌la debilidad estacional. (Edición por Barbara Lewis; editado en español por Tomás Cobos)