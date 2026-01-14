La OPEP prevé un crecimiento continuo de la demanda de petróleo en su primer panorama para 2027

LONDRES, 14 ene (Reuters) -

La OPEP pronosticó el miércoles en un informe que la demanda mundial de petróleo en 2027 aumentaría a un ritmo similar al de este año y que los datos del estudio indicaban un equilibrio ajustado entre la oferta y la demanda en 2026, según una copia del informe a la que tuvo acceso Reuters.

La OPEP dijo en el informe que la demanda aumentaría en 1,34 millones de barriles diarios en 2027, similar al crecimiento de 1,38 millones de bpd previsto para este año.

La predicción para 2027 es la primera que hace la OPEP en su informe mensual.