La OPEP publica un nuevo calendario de compensaciones por la sobreproducción de petróleo

LONDRES, 8 sep (Reuters) - La OPEP publicó el lunes un calendario de compensaciones de seis de sus miembros para el periodo comprendido entre el mes pasado y junio de 2026, con el fin de compensar la producción por encima de sus objetivos.

El calendario indica que, en total, los miembros deben realizar recortes mensuales que oscilan entre 190.000 barriles por día y 829.000 bpd para cumplir los objetivos de producción.

Los datos muestran que Arabia Saudita y Argelia son los dos únicos países a los que no se les exigen recortes compensatorios.

El grupo de ocho productores acordó elevar sus objetivos de producción en 137.000 bpd para octubre, con lo que empezará a deshacer una capa de 1,65 millones de bpd de recortes antes de lo previsto. Esto se produce después de que el grupo elevara los objetivos de producción en 2,5 millones de bpd entre abril y septiembre.

La mayor parte de los recortes compensatorios corresponde a Kazajistán, que siempre ha producido por encima de su objetivo, seguido de Irak, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos.

(Reportaje de Ahmad Ghaddar; Edición de Jan Harvey, Editado en español por Juana Casas)