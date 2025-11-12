La OPEP ve un mercado del petróleo equilibrado en 2026 y se aleja de su previsión de déficit

Por Alex Lawler

LONDRES, 12 nov (Reuters) - La oferta mundial de petróleo se ajustaría a la demanda el próximo año, como reflejo del aumento de producción del grupo OPEP+, mostró un informe de la OPEP publicado el miércoles, lo que supone un nuevo cambio respecto a sus anteriores previsiones de déficit de oferta en 2026.

La OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros aliados, ha elevado sus objetivos de producción en unos 2,9 millones de barriles diarios -o alrededor del 2,7% de la oferta mundial- desde abril.

En el primer trimestre de 2026 se prevé una pausa en el aumento de la producción, en un contexto de estimaciones generalizadas de exceso de oferta.

En un informe mensual publicado el miércoles, la OPEP afirmó que la tendencia de crecimiento de la economía mundial se mantiene firme.

Mientras que la demanda se considera estable, la OPEP dijo en el informe que la OPEP+ en octubre redujo la producción en 73.000 bpd a 43,02 millones de bpd, a pesar del acuerdo de aumento de la producción del grupo para el mes, liderado por una caída en Kazajistán.

La demanda prevista de crudo OPEP+ de 43,0 millones de bpd en 2026 implica que el mercado mundial registrará un superávit marginal de 20.000 bpd si el grupo más amplio sigue bombeando al ritmo de octubre, según un cálculo de Reuters basado en el informe.

El informe del mes pasado preveía un déficit de 50.000 bpd, y el de septiembre apuntaba a un déficit de 700.000 bpd.