La operación vinculada con el alijo de 3500 kilos de cocaína en Galicia deja 11 detenidos y 18 registros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), en colaboración con la DEA norteamericana, desarrollaron este miércoles un operativo que deja, hasta el momento, un total de 11 detenidos y 18 registros practicados, de forma simultánea, en las provincias de A Coruña y Pontevedra vinculados con el alijo de 3500 kilos de cocaína incautado en A Pobra do Caramiñal hace 10 días y por el que ya habían sido detenidas tres personas.

Así lo ha señalado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que ha detallado que la mayoría de registros de esta operación, bautizada como 'Saona', se produjeron en municipios de la provincia de A Coruña.

En Pontevedra, ha habido registros en Cambados, entre ellos, en un taller de embarcaciones ubicado en Aldea Tragove, vinculado con una empresa de alquileres náuticos en Sanxenxo.

NARCOSUBMARINO

Las primeras detenciones se produjeron el sábado 14 de septiembre cuando se arrestó a tres hombres, uno de nacionalidad colombiana y dos ecuatorianos, tras el hallazgo de la droga, que llegó a las costas gallegas, posiblemente, en un narcosubmarino.

La titular del Tribunal de Instancia de Muros ya decretó el pasado martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres detenidos.

Fueron agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia los que interceptaron la sustancia estupefacientes después de que se cayera del vehículo que la transportaba a raíz de un operativo policial.

Fueron en ese momento en torno a 1000 los kilos localizados.

El hallazgo del segundo alijo se produjo tras la información proporcionada por la Policía Nacional.

Agentes municipales realizaron una inspección perimetral por las zonas en las que podría encontrarse y, finalmente, la hallaron.