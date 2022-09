La oposición a Petro sale a la calle en Colombia

Este lunes han salido a la calle de ciudades colombianas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena los grupos y partidos contrarios al presidente colombiano, Gustavo Petro, en su gran mayoría ataviados con camiseta blanca.

Tras estas marchas está una figura, Pierre Onzaga, quien ha emplazado a Petro a revisar en su formulación actual propuestas como el Código Electoral, la reforma laboral, el aumento del precio de los combustibles, el cobro de impuestos por plásticos de un solo uso o la reforma tributaria.

"No queremos más impuestos. Los pillos ganan más. En cambio a la gente trabajadora y a los estudiantes no les dan ningún subsidio en cambio a los pillos sí les van a dar plata", ha afirmado una de las participantes en las manifestantes de Bogotá, en declaraciones al diario 'El Tiempo'.

"¡Que viva la Policía Nacional!", ha gritado otro de los asistentes entre pancartas con lemas como "No a la politización de la salud" o "Mi propiedad, mi tierra, mi decisión". La mayoría de los asistentes eran personas mayores, en contraste con los protagonistas del denominado estallido social previo a la victoria electoral de Petro, jóvenes en su mayoría.

En Medellín también ha habido manifestación y un equipo de Telemedellín ha denunciado una agresión. "El camarógrafo Carlos Tamayo y el periodista Marco Madrigal fueron golpeados, amenazados y obligados a abandonar el lugar", ha explicado en Twitter el director informativo de la cadena, Wílber Raíllo.

"Millones de razones para salir a la calle. Decimos 'No' contra las reformas predictatoriales. No a la reforma tributaria, no al impuesto de la gasolina, no a la invasión de la propiedad privada, no a los colectivos, no al adoctrinamiento, no al dinero de los pensionados", rezaba una de las pancartas de Barranquilla.

El propio Petro ha reaccionado a estas manifestaciones y ha destacado que están ejerciendo su derecho. "Siempre se respetará su derecho a expresarse. Pero siempre tendremos el derecho a informar cuando se desinforme. En general las marchas no tuvieron violencia", ha apuntado desde la frontera con Venezuela.

También el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha respondido a las protestas y ha destacado la tranquilidad de las movilizaciones. "Hubiéramos deseado que esperarán un poco más para que pudiéramos dar más resultados, pero respetamos el derecho de la gente a protestar, en un mes y medio no es mucho lo que haya que hacer para protestar, pero bueno, cada uno hace las valoraciones que estime", ha apuntado.