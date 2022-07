La oposición apunta a una "falsificación y manipulación de las cifras" en el referéndum constitucional de Túnez

El opositor Ahmed Néjib Chebbi, de la coalición Frente de Salvación Nacional, integrado por diversos partidos políticos y organizaciones civiles tunecinas, ha recalcado este martes que la votación llevada a cabo sobre la nueva Constitución en Túnez es una "falsificación y manipulación de las cifras".

"Al boicotear el referéndum, el pueblo se negó a participar en la mascarada orquestada por (el presidente) Kais Saied, que ha confiscado el poder durante un año, y que ha buscado, en vano, una legalidad para una constitución despótica que consagra el poder personal absoluto", ha dicho, agregando que está en duda "la imparcialidad e integridad del organismo electoral", tal y como ha recogido Kapitalis.

Por otro lado, el Ministerio del Interior ha confirmado en un comunicado la retención de personas que "deliberadamente perturbaron el proceso del referéndum, y sometieron las infracciones y violaciones electorales a la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones", según ha recogido la agencia de noticias TAP.

Las primeras estimaciones de voto, según encuestas a la salida de los colegios electorales --a la espera de resultados preliminares este martes-- apuntan a una victoria del 'Sí' superior al 92 por ciento en el referéndum constitucional de Túnez.

Por el contrario, los votos en contra a la propuesta del presidente tunecino, Kais Saied, alcanzarían el 7,7 por ciento, según ha adelantado el director de la empresa demoscópica Sigma Konsai Foundation, Hassan al Zarkuni, apunta la emisora Mosaique FM.

El presidente tunecino denunció que "se ha sembrado la desesperación en el pueblo para que se aleje de los asuntos públicos". "Esta conspiraciones tienen lugar desde enero de 2011", señaló, en referencia a la revolución popular que derrocó a Zine el Abidine ben Alí durante la 'Primavera Árabe'.

"Estamos ante una elección histórica y el pueblo no debe faltar a esta cita con la historia y no ceder ante los que prenden fuego a los bosques y pagan a los ciudadanos para que no vayan a votar* No son de este pueblo, no son de este país, lo han traicionado y vendido a los extranjeros", agregó, tras la votación.

El borrador de la Carta Magna aglutina en torno a la Presidencia la mayoría de las competencias y reduce el poder del Parlamento, suspendido en julio de 2021 --y posteriormente disuelto--, fecha en la que Saied disolvió el Gobierno y se arrogó todas las competencias.

En caso de ser aprobado en referéndum, el documento sustituirá a la Carta Magna aprobada en 2014 al hilo del derrocamiento en 2011 del entonces presidente, Zine el Abidine ben Alí, en el marco de una oleada masiva de protestas populares en la conocida como 'Primavera Árabe'.

El presidente tunecino defendió el proyecto de Constitución y recalcó que no supone un riesgo para los derechos y libertades de la población, por lo que animó a los ciudadanos a votar 'sí', ante críticas internas e internacionales por el modelo 'hiper presidencialista' que impulsa el documento.