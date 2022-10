La oposición británica vuelve a pedir elecciones anticipadas tras la dimisión de Truss

El líder de la oposición británica, Keir Starmer, ha vuelto a pedir que se convoquen elecciones generales "de forma inmediata" tras la dimisión de la primera ministra, Liz Truss, tras mes y medio al frente del Gobierno y ante la fuerte presión ejercida en el seno de su partido durante los últimos días.

Starmer, que ha aseverado poco antes de que Truss anunciase su dimisión que el Partido Conservador ha "tocado un nuevo y caótico fondo", ha señalado que "los fracasos cosechados durante los últimos doce años han salido ahora a relucir".

En declaraciones a la cadena de televisión BBC, ha indicado que los 'tories' carecen del "principal principio patriótico del deber". "Esto no puede continuar así, Reino Unido merece algo mejor y no puede permitirse más el caos de los conservadores. Necesitamos unas elecciones generales ya", ha aseverado.

Así, ha manifestado que "las víctimas de los crímenes no han obtenido justicia" durante este tiempo, así como "la gente que se muere porque las ambulancias no llegan a tiempo". "Hay millones de personas que no pueden obtener comida o calentarse en invierno", ha subrayado.

Starmer ha reafirmado que "un Gobierno de los laboristas traerá la estabilidad y el liderazgo necesarios". "Por nuestra economía. Por nuestro crecimiento. Por nuestra clase trabajadora. Elecciones generales ya", ha remachado.

Truss se ha convertido este jueves en la primera ministra de la Historia de Reino Unido que menos tiempo ha pasado en el margo --exactamente 45 días--. El segundo fue George Canning, que estuvo 119 días al frente de Downing Street hasta su muerte.

Su dimisión se produce tras días de presión y duras críticas en el seno de la formación. Hasta el miércoles por la tarde, Truss defendía que aunque ha cometido "errores", siempre ha actuado movida por "el interés nacional" y en aras de la "estabilidad económica".

Europa Press