La oposición de Tanzania asegura que 2.000 personas murieron en recientes protestas

El principal partido de la oposición de Tanzania denunció el jueves que más de 2.000 personas murieron en los episodios de violencia en el marco de las elecciones del 29 de octubre, ganadas por la presidenta Samia Suluhu Hassan.

Su gobierno está acusado de fraude y de haber orquestado una campaña de asesinatos y secuestros de sus detractores antes de la votación, lo que generó protestas por todo el país.

El vicepresidente del partido opositor Chadema, John Heche, declaró a la prensa que murieron "más de 2.000 personas y más de 5.000" resultaron heridas en una semana.

Según él, esta violencia fue perpetrada "con la implicación directa del Estado" y constituye "crímenes contra la humanidad".

En balances anteriores de la oposición, los muertos superaban los 1.000. El gobierno no comunicó saldo de víctimas de estos estallidos de violencia.

El partido Chadema acusó a las fuerzas de seguridad de violaciones, torturas, asesinatos, saqueos y arrestos arbitrarios.

Las autoridades continúan reprimiendo la disidencia. Unas protestas previstas esta semana terminaron con las calles desiertas debido al fuerte dispositivo de seguridad.

La semana pasada, la presidenta Hassan aseguró que la fuerza empleada era "proporcional a la situación" con tal de evitar el derrocamiento del gobierno.

