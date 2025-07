La oposición demócrata asegura que Trump está "asustado" por el contenido de los documentos de Epstein

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El portavoz del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha asegurado este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, está "asustado" por el contenido de los documentos del malogrado productor de cine Jeffrey Epstein, sobre su red de pedofilia. "Jeffrey Epstein era amigo de Donald Trump. Jeffrey Epstein fue arrestado durante la Administración Trump. Jeffrey Epstein fue detenido durante la Administración Trump. Jeffrey Epstein se suicidó durante la Administración Trump", ha planteado en declaraciones recogidas por la televisión de la Cámara de Representantes C-SPAN. Jeffries ha recordado que "altos cargos de Trump prometieron antes de llegar a Washington que iban a publicar los documentos de Epstein". "Ahora podrían publicar los documentos de Epstein", ha argumentado. "¿Qué tiene eso que ver con el presidente Joe Biden? ¿Por qué cita el nombre del expresidente Joe Biden y de Barack Obama? Porque está corriendo asustado. ¿Qué están ocultando al pueblo estadounidense? Publicad los archivos para que el pueblo estadounidense pueda tomar una decisión por sí mismo", ha argumentado. "Esto no tiene nada que ver con ninguna teoría de la conspiración demócrata. Que quede claro", ha remachado. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en las últimas semanas ha recibido numerosas críticas por parte del movimiento MAGA ('Make America Great Again') por falta de transparencia, después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran que no existe una "lista de clientes" --conocida como 'lista Epstein'-- que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el multimillonario neoyorquino y en la red de tráfico de menores. El propio presidente Trump solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. El exasesor de Trump Elon Musk acusó al mandatario de aparecer en los documentos sobre el caso del traficante de menores, poco después de abandonar el Departamento de Eficiencia Energética (DOGE, por sus siglas en inglés) a principios de junio, si bien posteriormente se retractó y borró el mensaje incriminatorio.