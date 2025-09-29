La oposición denuncia el uso de armas químicas por parte del Ejército birmano

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

La oposición de Birmania ha denunciado que aparatos de las Fuerzas Aéreas del país asiático lanzaron el domingo tres bombas con agentes químicos en la localidad de Longwei, municipio de Kyaukme.

"Tres combatientes del Ejército de Liberación Nacional Taang (ELNT) que inhalaron el humo de las bombas están siendo atendidos en un hospital con mareos, náuseas e hiperventilación", ha informado el grupo armado insurgente, según recoge el portal de noticias The Irrawaddy.

Las tropas de la junta militar birmana han avanzado en las últimas horas en frentes como el de Kyaukme, en el estado de Shan, una localidad que está controlada por el ENLT en el marco de una ofensiva lanzada el 21 de agosto, un año después de que el ENLT tomara esta población.

El país se encuentra sumido en una grave crisis desde el golpe de Estado, perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020. La represión posterior derivó en una guerra civil que ha tenido un enorme impacto sobre la situación en el país, ahora agravada por el seísmo de magnitud 7,7 que sacudió el país en marzo.

Los militares birmanos están tratando de hacerse con el control de los territorios cuyo control han ido perdiendo en el marco de la guerra contra la insurgencia.

El Gobierno de Unidad Nacional en el exilio declaró en septiembre de 2021 "una guerra defensiva popular" contra la junta militar y pidió a los ciudadanos "de todos los rincones del país" que se rebelaran contra los golpistas que tomaron el poder.