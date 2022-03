La oposición insiste en situar a Sánchez al margen de la ONU sobre el Sáhara, pero él lo niega

La oposición ha insistido este miércoles en situar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al margen de la resoluciones de Naciones Unidas por su giro relativo al Sáhara Occidental, pero él ha negado haberse apartado de la ONU remarcando que está en la misma posición que Estados Unidos, Alemania y Francia.

"Estamos dentro de las resoluciones de la ONU, decir que no estamos es decir que están fuera Francia, Alemania y el presidente (Joe) Biden, y eso no es cierto", ha indicado, recalcando que lo único que ha hecho su Gobierno es "ir un paso más allá" y trabajar para tener las "mejores relaciones con Marruecos". "Se puede discrepar, pero no decir que no estamos dentro de las resoluciones de la ONU", ha reiterado.

Puede acabar como aznar

Así ha contestado Sánchez a las críticas por su viraje sobre el Sáhara que le han dedicado tanto el PP como los grupos minoritarios en su segundo turno de intervenciones en el Pleno que ha tenido lugar en el Congreso este miércoles.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha acusado de haber "violentado" hasta 74 resoluciones de la ONU sobre el Sáhara, las emitidas entre 1958 y 2021, porque todas ellas reconocen que el futuro del pueblo saharaui debe decidirse vía referéndum.

A su juicio, lo que hace Sánchez cuando apuesta por la vía autonomista de Marruecos es "negar" la autodeterminación de la ex colonia española. "Por no hablar de Felipe con el puño alzado allí en 1978", ha apostillado, en referencia al expresidente socialista Felipe González.

Y también ha mentado al ex presidente José María Aznar para avisar a Sánchez de la posibilidad de acabar como él. En concreto, ha señalado que George W. Bush seguramente le prometió a Aznar "las mismas cosas" que ahora Joe Biden promete a Sánchez.

"Bush no cumplió ni una y Aznar pasará a la historia como lo que es y no le voy a calificar. No le deseo lo mismo, tome nota de lo que le sucedió, no se ría", ha dicho, recalcando que Estados Unidos es un aliado estratégico de Marruecos en esa zona. "Entiendo que hay muchas cosas que no puede decir por responsabilidad, pero no nos trate como a necios o bobos", ha añadido.

Detalle el acuerdo con marruecos

También Miriam Nogueras, de Junts, ha insistido en su desacuerdo con el giro del Gobierno y ha negado que la ONU respaldara el plan marroquí en 2007, una idea que ha reiterado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha exigido a Sánchez que detalle en qué consiste el acuerdo que dice haber cerrado con el país magrebí.

Asimismo, Esteban le ha avisado, por si no le ha quedado claro tras el debate, de que ningún grupo, salvo el PSOE, avala su cambio de opinión en este tema porque no es "correcto ni aceptable". "Hay que ser proactivos, pero cumpliendo las resoluciones de la ONU", ha subrayado.

También desde EH Bildu Mertxe Aizpurua ha resaltado que sólo el Grupo Socialista ha avalado lo que considera una "traición" al pueblo saharaui.

De su lado, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha recriminado a Sánchez que haya "equiparado" el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, en su condición de ex colonia, con el "inexistente" derecho de autodeterminación de Cataluña.