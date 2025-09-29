LA NACION

La oposición israelí apoya el plan de paz de Trump

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Gran parte de la oposición israelí ha manifestado su respaldo a la propuesta de plan de paz presentada este lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington.

Para el líder de la oposición y del partido centrista Yesh Atid, Yair Lapid, ha afirmado que "el plan del presidente Trump es la base adecuada para un acuerdo sobre los rehenes y el fin de la guerra".

Lapid ha expresado su cercanía con las familias de los rehenes, "cuyos seres queridos han vivido un infierno en Gaza durante casi dos años y desde entonces han librado una de las luchas más heroicas y justas que hemos conocido".

"Los abrazamos y tenemos la esperanza de que su sufrimiento finalmente termine", ha indicado.

"Aplaudo los extraordinarios esfuerzos del presidente Trump para lograr un acuerdo por los rehenes y salvaguardar la seguridad de israelí", ha apuntado por su parte el líder de la coalición Azul y Blanco-Unidad Nacional, Benny Gantz.

Gantz recuerda que él mismo propuso "hace año y medio" que el "régimen terrorista de Hamás" sea "reemplazado por Estados árabes moderados".

"No debemos perder la oportunidad de traer de vuelta a los rehenes, garantizar nuestra seguridad y catalizar un 'giro estratégico' para ampliar los círculos de normalización regional".

