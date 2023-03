La oposición israelí mantiene su rechazo a la reforma judicial de Netanyahu pese a los cambios

Los principales líderes de la oposición política en Israel han reiterado este lunes su rechazo a la reforma judicial que impulsa el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, ya que consideran insuficientes los cambios pactados el domingo por los partidos de la coalición gobernante y no impiden que ésta termine marcando el ritmo de los tribunales.

El principal dirigente opositor, el ex primer ministro Yair Lapid, ha advertido de que la nueva propuesta no evita la "toma hostil" del sistema judicial por parte del Gobierno. En este sentido, ha recordado que permite el nombramiento de personas afines en puestos clave, que es "exactamente lo que querían desde el principio".

El laborista Merav Michaeli también ha llamado a no "comprar" los mensajes del Likud de Netanyahu, ya que "no hay ninguna concesión" real en el texto que el Gobierno espera ahora someter a votación en el Parlamento antes de Semana Santa. "No podemos detener las protestas", ha subrayado, según el periódico 'The Times of Israel'.

De hecho, otros responsables como el exministro de Justicia Gideon Saar, de Unidad Nacional, cree que es momento de "intensificar" estas movilizaciones, que han evidenciado el malestar social por una reforma que ha iniciado ya su tramitación parlamentaria.

El texto acordado ahora por la coalición, a instancias del partido Sionismo Religioso, concede al Gobierno el control de los dos primeros nombramientos en el Tribunal Supremo durante su mandato, pero exige al menos el apoyo de un diputado de la oposición y de un juez de la propia para realizar más designaciones. Además, se establecen cambios en la Comisión de Selección Judicial, donde la coalición de Gobierno seguiría teniendo mayoría, pero más ajustada.

Sin embargo, la oposición sostiene que en la práctica Netanyahu y sus aliados siguen garantizándose con los últimos cambios el control de los tribunales, por lo que en principio no se prevén cambios en las movilizaciones anunciadas para los próximos días.

