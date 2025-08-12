La oposición israelí se suma a la convocatoria a una huelga general en apoyo a los rehenes

El jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, se sumó este martes a la convocatoria de una huelga general el domingo en solidaridad con los rehenes israelíes en Gaza, promovida por las familias.

"Hagan huelga el domingo", escribió Lapid en la red social X, indicando que se dirige "incluso a quienes apoyan al gobierno" del primer ministro Benjamín Netanyahu.

"No se trata de una cuestión de disputas o de política. Háganlo por solidaridad" con los rehenes del 7 de octubre que siguen en manos de Hamás y de su grupo aliado, la Yihad Islámica, en la Franja de Gaza.

"Son las familias las que lo han pedido y (...) es una razón suficiente", añadió.

El pasado 10 de agosto, una veintena de padres de rehenes convocó una huelga general para el domingo y el lunes el Foro de Familias de Rehenes, la principal organización de familiares de los cautivos, llamó a "parar el país".

Por el momento, el principal sindicato israelí, Histadrut, no se ha sumado a la convocatoria pero dijo que apoyará "las manifestaciones de solidaridad de los trabajadores", según el Foro.

"Autoricen la huelga de los ciudadanos, de la base a la cúpula. Autoricen a cada uno a tomarse un día libre el próximo domingo", pidió Lapid a los empresarios, denunciando una vez más el sacrificio de los rehenes "en el altar de una guerra sin fin, sin objetivo y sin propósito".

De los 251 rehenes capturados durante el ataque del movimiento islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023, 49 siguen detenidos en Gaza, 27 de ellos fallecidos, según el ejército israelí.

Hamás y la Yihad Islámica difundieron a principios de este mes tres vídeos mostrando a dos rehenes demacrados y debilitados que suscitaron una condena unánime.

Tras 22 meses de guerra, el primer ministro Netanyahu está sometido a una fuerte presión interna e internacional por el destino de los rehenes y para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, devastada y sumida en una catástrofe humanitaria.