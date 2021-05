La oposición pide la dimisión de la jefa de gabinete de Trudeau por ocultar episodios de abusos en el Ejército

Los conservadores canadienses han pedido este lunes la dimisión de Katie Telford, la jefa de gabinete del primer ministro, Justin Trudeau, por haber supuestamente ocultado información sobre una serie de episodios de abusos sexuales que se habrían cometido en el seno de las Fuerza Armadas desde 2010.

El líder del Partido Conservador de Canadá, Erin O'Toole, ha acusado a Telford de ocultar información y relativizar una serie de escándalos en los que estarían implicados el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Jonathan Vance, y su sucesor, el almirante Art McDonald, quien ya tuvo que renunciar temporalmente mientras se investigaba lo ocurrido.

"Pedimos que el primer ministro actúe y despida a su jefe de gabinete. Es hora de que Justin Trudeau deje de ocultar la verdad a los canadienses y asuma la responsabilidad de las acciones dentro de su propio Gobierno", ha expresado O'Toole, quien ha presentado una moción de censura ante la Cámara de los Comunes contra Telford, que se debatirá este martes.

"Si el primer ministro está diciendo la verdad y quiere que los canadienses crean que no tenía conocimiento de una denuncia sobre conducta sexual inapropiada presentada con respecto al señor Vance, debería despedir a su jefa de gabinete", ha señalado O'Toole en un comunicado al que ha tenido acceso el diario canadiense 'The Globe and Mail'.

O'Toole ha valorado que si Telford continúa en el cargo supondrá un "reconocimiento" por parte del primer ministro canadiense de que ha mentido acerca de que no había sido informado de estos episodios y, por tanto, ha dicho, "es cómplice de encubrimiento".

El ministro de Defensa, Harjit Sajjan, así como Trudeau y Telford han sido ampliamente criticados por la oposición en los últimos meses por su manejo de esta serie de episodios, que si bien se remontarían hasta 2010, no comenzaron a hacerse públicos hasta 2018.

Ante el escándalo político, el Gobierno se ha visto obligado a crear una comisión independiente que no solo investigue los supuestos casos de acoso y abuso sexual dentro de la institución castrense, sino también una revisión de los protocolos para que las víctimas puedan tener mecanismos fiables a los que poder acudir a denunciar en caso de que se produzcan este tipo de hechos.

Además de la dos comisiones parlamentarias que están estudiando lo ocurrido, las autoridades militares han iniciado tres investigaciones sobre los supuestos abusos sexuales que el general Vance, el almirante McDonald y el vicealmirante Haydn Edmundson, habrían cometido.