La oposición rusa critica un proyecto de ley electoral por considerarla 'anti-Navalni'

La oposición rusa ha criticado este miércoles un proyecto de ley electoral que busca prohibir la candidatura de personas presuntamente vinculadas a organizaciones extremistas o terroristas por considerarla 'anti-Navalni', en relación con el opositor ruso encarcelado, y ha asegurado que se trata de un ataque a sus seguidores.

Leoni Volkov, aliado de Navalni, ha matizado que se trata de "otra ley anti-Navalni más", la cual ha sido presentada ante el Parlamento después de que el Gobierno incluyera en su lista negra algunas de las organizaciones del disidente.

De ser aprobada, cualquier persona que forme parte de grupos considerados extremistas --esto incluye donantes-- no podrá presentarse a las elecciones, según informaciones del diario 'The Moscow Times'.

Los presidentes de las organizaciones que sean consideradas ilegales no podrán presentarse a las elecciones legislativas durante un periodo de cinco años, mientras que los trabajadores serán penalizados durante tres años.

"Hemos visto muchas leyes contra Navalni, pero esta es algo nuevo", ha dicho Volkov en su cuenta de Twitter. "Si has donado algo al Fondo de Lucha contra la Corrupción no puedes presentarte como candidato a la Duma. Si has trabajado como coordinador en las oficinas de Navalni durante los últimos tres años tampoco puedes", ha dicho.

De ser aprobada la normativa, la prohibición afectará a varios aliados de Navalni que han expresado en varias ocasiones su intención de presentarse a las elecciones, entre ellos la abogada Liubov Sobol.

Está previsto que la Justicia rusa decida en unos días si avala que las organizaciones de Navalni sean calificadas de "extremistas". La Fiscalía ha ordenado en este sentido la suspensión de las actividades de dicha red, mientras sus cuentas bancarias quedan congeladas. Por su parte, Volkov ha anunciado la disolución de la red para proteger a los trabajadores de posibles penas de cárcel.