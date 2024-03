La oposición venezolana denuncia que el registro de candidaturas está "completamente cerrado"

"Hemos agotado todos los medios a nuestro alcance", denuncia Corina Yoris a horas de que expire el plazo

La candidata designada por el principal bloque opositor en Venezuela para las elecciones presidenciales, Corina Yoris, ha denunciado este lunes, horas antes del cierre del registro de candidaturas, que el sistema permanece "completamente cerrado" tanto para ella como para cualquier otro aspirante que quiera postularse por la denominada "unidad" democrática.

Yoris es la teórica aspirante opositora por la inhabilitación de María Corina Marchado, que fue quien se impuso en las primarias del pasado octubre. Sin embargo, durante el fin de semana, tampoco ha podido inscribirse y la Plataforma Unitaria ha reclamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) una prórroga de tres días.

"Hemos agotado todos los medios a nuestro alcance", ha lamentado Yoris en una comparecencia ante los medios en la que ha confirmado todo tipo de dificultades para completar el proceso de inscripción por Internet. También ha aclarado que no pueden acercarse a la sede de la CNE para completar el proceso de manera física.

Según ha explicado, "no es sólo Corina Yoris" quien no puede presentarse, sino que el sistema no admite ya de base las tarjetas de la oposición que servirían para confirmar la candidatura de cualquier candidato. "No es un problema de que sea yo o sea otro", ha añadido, sin entrar a valorar posibles alternativas.

Yoris ha recalcado que no sólo están en juego sus derechos políticos a título individual, sino también los de los partidos a los que representa y los de "un porcentaje muy alto de población que quiere un cambio en Venezuela". Por todo ello, ha emplazado al presidente Nicolás Maduro a "respetar" la Constitución.

Por su parte, Machado, que ha difundido en sus redes sociales la comparecencia de su sustituta, ha recordado que "el mandato de las primarias" del pasado año consiste en "luchar hasta lograr elecciones limpias y libres con el candidato que tiene la confianza de la gente". "Si el candidato lo escoge Maduro, no son elecciones", ha apostillado.

Maduro sí figura en la lista oficial de aspirantes ya confirmados para las presidenciales, en la que están incluidos también otros políticos independientes que, para la Plataforma Unitaria, no representan una verdadera ruptura con el chavismo.