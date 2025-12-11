La opositora venezolana Machado dice que el gobierno de Maduro no sabía dónde se escondía

OSLO, Noruega (AP) — La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó el jueves que no cree que el gobierno venezolano supiera dónde se escondía durante la mayor parte de este año, en declaraciones durante un encuentro con el mandatario de Noruega al día siguiente de que su hija recibiera el Nobel de la Paz en su nombre.

Machado llegó a Oslo horas después de la ceremonia de premios del miércoles e hizo su primera aparición pública en 11 meses la madrugada del jueves, emergiendo desde el balcón de un hotel y saludando a una multitud emocionada de seguidores. Llevaba escondida desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas.

Machado fue galardonada con el Nobel de la Paz en octubre tras plantear el desafío pacífico más serio en años al gobierno autoritario del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Su hija, Ana Corina Sosa, aceptó el premio en Oslo y dijo que Machado "volverá a Venezuela muy pronto".

En la mañana del jueves, Machado fue recibida por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, quien expresó que su país está listo para apoyar a una Venezuela democrática para "construir nuevas y sólidas instituciones".

Al ser preguntada si el gobierno venezolano podría haber sabido su paradero desde enero, Machado dijo a los periodistas: "No creo que hayan sabido dónde he estado, y ciertamente habrían hecho todo para impedirme llegar aquí".

La mujer de 58 años no dio detalles de cómo llegó a Noruega, pero agradeció "a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy".

"Un día podré contarles, porque ciertamente no quiero ponerlos en riesgo ahora mismo", añadió. "Fue toda una experiencia, pero creo que vale la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está sucediendo en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos o de todos los lugares de donde vienen, por qué Venezuela le importa al mundo".

Afirmó que "decidimos luchar hasta el final y Venezuela será libre" y que, si el gobierno de Maduro sigue en el poder cuando regrese, "ciertamente estaré con mi gente y no sabrán dónde estoy. Tenemos formas de hacer eso y cuidarnos".

Los datos de seguimiento de vuelos mostraban que el avión en el que llegó Machado voló a Oslo desde Bangor, Maine.

Machado ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar a Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse. El diplomático retirado Edmundo González tomó su lugar.

El período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024 vio una represión generalizada, incluidas descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. Eso aumentó después de que el Consejo Nacional Electoral del país, formado por personas afines a Maduro, declarara al mandatario como ganador.

