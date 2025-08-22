La opositora venezolana María Corina Machado denuncia que nueve presos políticos han intentado suicidarse
Venezuela: la opositora venezolana María Corina Machado denuncia que nueve presos políticos han...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha alertado de la "inhumana situación" en la que viven los presos políticos recluidos en la cárcel de Torocón, en el estado de Aragua, donde hasta nueve reclusos habrían intentado suicidarse en los últimos días.
Machado ha atribuido estas tentativas "al trato despiadado que sufren y a la depresión que esto les ha ocasionado".
"La comida es muy escasa, podrida, llena de gusanos; las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas", ha relatado la líder de Vente Venezuela.
La dirigente opositora, que ha recordado que en el último año al menos seis ciudadanos han muerto "bajo custodia del régimen" de Nicolás Maduro, ha lanzado de esta manera un aviso a la comunidad internacional, a la que ha vuelto a apelar para pedir ayuda.
La ONG Foro Penal estima que en las cárceles de Venezuela hay al menos 815 presos políticos, si bien dentro de este recuento hay casos de opositores de los que ni siquiera se conoce el paradero.
Otras noticias de Derechos Humanos
- 1
Los otros desnudados del desmadre de Avellaneda: los brutales, los incapaces y los que no quieren que miremos
- 2
Cristina Kirchner apuntó contra Milei por los audios que hablan de coimas
- 3
Allanaron la Agencia de Discapacidad por presuntas coimas y le secuestraron US$266.000 a un empresario cuando intentaba escapar
- 4
Pamela David volvió a la carga contra Karina Milei: “¿No es capaz de negar un audio donde se la trata de coimera?"