La orden de evacuación militar israelí desata el pánico en la ciudad de Gaza

(Añade citas de Netanyahu, añade detalles de las conversaciones del alto el fuego, añade pánico en la ciudad por la orden de evacuación, criticas internacionales y cambio de titular)

Por Nidal al-Mughrabi y Nayera Abdallah

9 sep (Reuters) - El ejército israelí ordenó el martes la evacuación de los habitantes de la ciudad de Gaza antes de una nueva ofensiva, después de que Israel advirtiera de que intensificaría sus ataques militares en la franja en un "poderoso huracán" si Hamás no libera a los últimos rehenes que tiene en su poder.

Los gazatíes ya se han desplazado varias veces desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, moviéndose entre el norte y el sur del enclave costero, en una crisis humanitaria cada vez más grave que ha provocado hambruna.

El ejército israelí ha ordenado a los residentes de la ciudad de Gaza que se trasladen a la zona meridional de Al-Mawasi, en Jan Yunís, que ha designado "zona humanitaria".

"HURACÁN"

Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes se estaban organizando y reuniendo en la ciudad de Gaza para una "maniobra" terrestre, pero que no se había producido ningún nuevo avance de tanques para profundizar en la ofensiva terrestre en lo que va de martes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el ejército intensificaría su campaña en un "poderoso huracán" si Hamás no libera a los últimos rehenes que tiene en su poder y se rinde.

La toma de la ciudad complica los esfuerzos de alto el fuego para poner fin a casi dos años de guerra.

Se habían depositado esperanzas en los esfuerzos de mediación para alcanzar un alto el fuego que evitara el plan de Israel.

Qatar ha estado presionando a los líderes de Hamas para que "respondan positivamente" al último acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes en Gaza propuesto por Estados Unidos durante las conversaciones el lunes en Doha, según dijo a Reuters un alto cargo cercano a las conversaciones.

Hamas dijo que había recibido algunas ideas de la parte estadounidense para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza y que estaba discutiendo con los mediadores formas de desarrollarlas.

Israel ha aceptado una propuesta de alto el fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar.

CRÍTICAS INTERNACIONALES

La ofensiva se produce cuando varios países europeos, enfadados por los bombardeos de Israel en Gaza, han dicho que reconocerían un Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas este mes, algo que Israel rechaza.

Los críticos internacionales afirman que el plan israelí, que incluye la desmilitarización de toda la franja cuando Israel asuma el control de seguridad de la misma, podría agravar la situación humanitaria de los 2,2 millones de habitantes, que se enfrentan a un riesgo crítico de hambruna.

Netanyahu había afirmado que Israel no tenía otra opción que completar el trabajo y derrotar a Hamas, dado que el grupo miliciano se había negado a deponer las armas. Hamas dijo que no se desarmaría a menos que se estableciera un Estado palestino independiente.

Israel ya había tomado el control del 75% de Gaza desde que comenzó la guerra con el asalto transfronterizo de Hamas el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes en Gaza, según los recuentos israelíes. Las autoridades israelíes afirman que 20 de los 48 rehenes restantes en Gaza están vivos.

La posterior ofensiva militar israelí ha matado a más de 62.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, ha desplazado internamente a casi toda la población y ha dejado gran parte del territorio en ruinas. (Nidal Al Mughrabi en El Cairo, redacción de Nayera Abdallah en Dubai; edición de Michael Georgy, Saad Sayeed y Ros Russell; editado en español por Irene Martínez y María Bayarri Cárdenas)