La Oreja de Van Gogh estrenará su primer sencillo desde la vuelta de Amaia en un programa previo a las Campanadas de TVE

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - La Oreja de Van Gogh estrenará su primer sencillo desde la vuelta de Amaia Montero como vocalista a la banda después de 18 años en un programa en La 1 de RTVE previo a las Campanadas del 31 de diciembre. En el especial 'La Casa de la Música' y con motivo del 70º cumpleaños de Televisión Española actuarán además Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia Romero y Ana Torroja. Por su parte, La Oreja de Van Gogh presentará su nuevo single desde el Palacio Miramar de San Sebastián, frente a la bahía de La Concha. De hecho, la banda donostiarra sigue sumando fechas a su gira 'Tantas cosas que contar' y tras agotar las entradas en numerosos conciertos y con medio millón de tickets vendidos, han sumado seis nuevos conciertos. Las nuevas ciudades son Badajoz, Córdoba, Gran Canaria y Tenerife. Barcelona y Madrid, por su parte, sumarán otra fecha más a las ya anunciadas previamente para el año que viene. Esta gira de celebración de sus más de tres décadas de trayectoria "promete ser un recorrido emocional por canciones como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas', '20 de enero' y otros himnos atemporales que siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva", han recordado desde la promotora Get In.