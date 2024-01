La organización afgana por la libertad de prensa Nai ha suspendido temporalmente operaciones en el país tras casi 20 años de actividad, según ha anunciado este viernes el responsable del grupo, Abdul Muyib Jalwatgar, tras lamentar la imposibilidad de desempeñar correctamente sus funciones desde el retorno de los talibán al poder.

"La actual situación política y las difíciles condiciones bajo el régimen talibán han llevado a la suspensión temporal de las actividades en Afganistán", ha confirmado Jalwatgar en un vídeo publicado por la cadena afgana Tolo News.

"Mi patria atraviesa días difíciles", ha añadido Jalwatgar en la declaración que pone punto y seguido a las actividades de una organización que, desde su fundación en 2004, se ha dedicado a defender la actividad de las organizaciones de medios de comunicación.

La existencia de Nai no estaba bien vista por los responsables talibán, como demostraron pasadas declaraciones de su principal portavoz y viceministro de Información, Zabiulá Muyhadid, quien indicó que Nai no tenía autorización para hacer comentarios sobre la situación de los medios en el país al no estar reconocida como una organización legítima, de acuerdo declaraciones recogidas en su momento por la cadena Amu TV.

La vuelta de los talibán al poder en Afganistán ha supuesto a nivel de prensa una pérdida progresiva de cabeceras y libertades, dentro de la cual decenas de medios se han quedado por el camino y en la que la presencia de mujeres periodistas es cada vez más reducida, según un informe del Sindicato Nacional de Periodistas publicado a mediados del año pasado.

De los más de 90 periódicos en papel que salían a la venta antes de que los talibán tomasen Kabul el 15 de agosto de 2021 apenas quedan once, mientras que la cifra de televisiones y radios ha caído más de un 50 por ciento, al igual que el volumen de trabajadores en medios de comunicación.

Además, si hace dos años una cuarta parte de los informadores eran mujeres, en agosto de 2023 apenas representaban el 15 por ciento de la profesión, evidencia de las restricciones que han ido imponiendo los talibán en el conjunto de la sociedad. Siete periodistas han perdido la vida y 26 han sido detenidos en estos últimos años, marcados también por denuncias, acosos e intimidaciones, según el sindicato, que percibe un margen de maniobra cada vez más reducido para quienes se atreven a seguir ejerciendo la profesión.