La Organización de Cooperación Digital concluye su 4a Asamblea General con la aprobación de la Agenda 2025-2028 para avanzar hacia la madurez digital

AMÁN, Jordania--(BUSINESS WIRE)--feb. 20, 2025--

La Organización de Cooperación Digital (DCO), una organización multilateral global comprometida a permitir la prosperidad digital para todos acelerando el crecimiento inclusivo de la economía digital, concluyó su cuarta Asamblea General anual en Jordania el 19 de febrero de 2025, lanzando nuevas iniciativas de cooperación digital destinadas a reducir la brecha digital global y respaldando la Agenda 2025-2028 de la DCO que promoverá la madurez digital en todos los Estados miembros.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250219778393/es/

Digital Cooperation Organization concludes 4th General Assembly with endorsement of 2025-2028 Agenda to advance digital maturity- (Photo: AETOSWire)

En la Declaración de la Asamblea General, los 16 Estados miembros de la DCO reafirmaron su compromiso de construir una economía digital inclusiva, centrada en el ser humano y sostenible. También acogieron con satisfacción la decisión de ampliar el número de miembros de la DCO mediante el establecimiento del mecanismo de miembros asociados y la exitosa implementación de la iniciativa WE-Elevate.

Los Estados miembros del DCO respaldaron además las siguientes iniciativas transfronterizas: la Norma de Excelencia en materia de Emprendimiento e Innovación del DCO, el Mecanismo de Interoperabilidad del DCO para los Flujos de Datos Transfronterizos, las Cláusulas Contractuales Modelo del DCO, el Evaluador de Ética de la IA, el Kit de Herramientas de Preparación para la IA, el Marco para el Fortalecimiento de las Agendas Nacionales para Combatir la Desinformación en Línea, el establecimiento de un Comité Ministerial presidido por Kuwait y el Marco de Gestión de Residuos Electrónicos.

Estas se basan en iniciativas exitosas respaldadas en el Foro inaugural de Cooperación Digital Internacional (IDCF), celebrado en paralelo a la Asamblea, incluido el Marco para la Gestión Transfronteriza de Residuos Electrónicos, la Herramienta de Política de Gobernanza Responsable de la IA y el Kit de Herramientas de Preparación para la IA.

Los Estados miembros también adoptaron la Ley Modelo de Empresas Emergentes del DCO, los Principios de Privacidad de Datos del DCO, los Principios del DCO para una IA Ética, la Intención del DCO sobre un Espacio Digital Seguro para los Niños y la Intención del DCO sobre la Protección de la Propiedad Intelectual (PI) Digital.

Al margen de la Asamblea, se firmaron memorandos de entendimiento entre la DCO y la Fundación Mohammed Bin Salman (MISK), HP Inc., la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y entre el Sultanato de Omán y 500 Global. Además, se firmó una declaración de intenciones entre la DCO y la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC).

Además, se aprobó la Agenda cuatrienal 2025-2028, que proporciona una dirección clara para las iniciativas que impulsan un crecimiento transformador y garantiza que estemos preparados para tener éxito colectivamente a través del poder de las acciones multilaterales en un mundo cada vez más interconectado e impulsado por la tecnología.

Además, se respaldó a la República Islámica del Pakistán para la presidencia del Consejo del DCO en 2026. Además, el Consejo anunció la composición del Comité Ejecutivo de 2025, que estará presidido por el Reino de Arabia Saudita e incluirá a los siguientes Estados miembros: el Reino Hachemita de Jordania, el Estado de Kuwait, la República Islámica del Pakistán, la República de Chipre, el Reino de Marruecos y el Sultanato de Omán.

El Ministro de Economía Digital y Emprendimiento de Jordania y Presidente del Consejo de la Organización de Cooperación Digital (DCO), Excmo. Sr. Ingeniero Sami Smeirat, afirmó que es un gran honor para Jordania acoger la 4ª Asamblea General de la Organización de Cooperación Digital, que representa un hito importante en el avance de la cooperación digital entre los Estados miembros. Destacó que, a través de la presidencia de Jordania de la organización en 2024, el país ha demostrado su capacidad para liderar los esfuerzos globales hacia la construcción de una economía digital inclusiva y sostenible que esté centrada en el ser humano y sirva a todos sin excepción.

Smeirat agregó: “A lo largo de este año, hemos lanzado iniciativas ambiciosas, fortalecido las asociaciones público-privadas y sentado bases sólidas para empoderar a los jóvenes y las mujeres en el sector tecnológico.

“Hoy, al entregar la presidencia a nuestros hermanos del Estado de Kuwait, reafirmamos el compromiso de Jordania de seguir siendo un socio activo en la consecución de los objetivos de la organización. Esperamos seguir trabajando juntos para hacer realidad nuestra visión compartida: un mundo digital marcado por la prosperidad y la justicia para todos.”

Deemah AlYahya, Secretaria General de la DCO, dijo: “En nombre de la Secretaría de la DCO, extiendo nuestro agradecimiento al Reino Hachemita de Jordania y nuestra más profunda gratitud a Su Excelencia Sami Smeirat y al Consejo de Estados Miembros, por su orientación y apoyo inquebrantable brindado durante todo el año.

“La Asamblea General marcó cuatro años de progreso para la DCO, mostrando nuestro compromiso de unir a los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para discutir el estado de la economía digital y los desafíos compartidos para lograr una prosperidad digital global inclusiva y sostenible.”

El Secretario General destacó las próximas ambiciones de la DCO y añadió: “Si bien hemos logrado mucho en los últimos cuatro años, aún queda mucho trabajo por hacer para impulsar el crecimiento económico digital para todos. Nuestra Agenda 2025-2028 marca el comienzo de una nueva era digital para la DCO. La colaboración mundial será esencial para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible, que beneficie a más de 800 millones de personas en nuestros 16 Estados miembros y dé forma a un futuro mejor para las generaciones venideras.”

La AG, presidida por Su Excelencia Sami Smeirat, Presidente del Consejo de Colaboración Digital del DCO y Ministro de Economía Digital y Emprendimiento de Jordania, vio el traspaso de la presidencia del Consejo del DCO para 2025 de Jordania al Estado de Kuwait, donde la próxima Asamblea General del DCO se llevará a cabo en febrero de 2026 La quinta AG discutirá el impacto de las iniciativas conjuntas en línea con la Agenda de Cuatro Años 2025-2028.

Omar Saud Al-Omar, Ministro de Estado para Asuntos de Comunicación de Kuwait, dijo: "El Estado de Kuwait se siente honrado de haber sido elegido Presidente de la Oficina del Director General. Esperamos seguir contribuyendo a ello, entre otras cosas, orientando los esfuerzos para combatir la desinformación en línea mediante la presidencia de un Comité Ministerial que supervisará la implementación del Marco para el Fortalecimiento de las Agendas Nacionales para Combatir la Desinformación en Línea.

“Nuestra presidencia llega en un momento crucial para el DCO, ya que la Agenda 2025-2028 establece un plan para los próximos cuatro años. Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia para que todas las naciones tengan la oportunidad de prosperar en la economía digital. Kuwait también afirma su compromiso de apoyar la transformación digital mediante la adopción de iniciativas y proyectos que mejoren la economía digital, fomenten la innovación y el emprendimiento digital, contribuyendo así a empoderar a las sociedades y lograr un desarrollo sostenible basado en la tecnología.”

Puede encontrar más información sobre el DCO en

www.DCO.org

www.twitter.com/DCOrg

www.linkedin.com/company/DCOrg

Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con media@DCO.org

Fuente:AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250219778393/es/

CONTACT: Ahmed Bayouni

Media@dco.org

KEYWORD: MIDDLE EAST AFRICA ASIA PACIFIC EUROPE SAUDI ARABIA KUWAIT PAKISTAN CYPRUS OMAN JORDAN MOROCCO

INDUSTRY KEYWORD: ONLINE PRIVACY TECHNOLOGY SECURITY FINTECH THOUGHT LEADERSHIP ELECTRONIC COMMERCE PROFESSIONAL SERVICES SOFTWARE DATA MANAGEMENT ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SOURCE: Digital Cooperation Organization

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 02/20/2025 03:16 AM/DISC: 02/20/2025 03:16 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250219778393/es