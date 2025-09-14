La organización de la Vuelta cambia el recorrido de entrada a Madrid

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

La organización de la Vuelta ha anunciado en torno a las 17.30 horas un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y ha modificado la entrada a Madrid. En concreto, se ha evitado el paso por el centro de Alcobendas y los ciclistas han ido por una variante. Se desconoce todavía a cuántos kilómetros afecta esta modificación de la etapa, que en un principio constaba de 111 kilómetros. La Vuelta tiene previsto recorrer las principales calles del Madrid histórico, con paso por la Puerta del Sol, calle Mayor, plaza de Oriente, Paseo del Prado, Gran Vía o Callao. Desde el Ayuntamiento de Madrid se prevé una asistencia superior a 50.000 personas. Se ha preparado un plan de seguridad especial integrado por 1100 policías nacionales y otros 400 guardias civiles, a los que se sumarán 800 efectivos de la Policía Municipal y un centenar de agentes de Movilidad y un dispositivo de Samur-Protección Civil. Todo ello junto a la activación de policías locales en las distintas localidades de paso y el dispositivo habitual de seguridad propio de la Vuelta.