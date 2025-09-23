La OTAN advierte a Rusia que se defenderá tras la violación del espacio aéreo estonio

BRUSELAS, 23 sep (Reuters) - La OTAN condenó el martes a Rusia por violar el espacio aéreo estonio la semana pasada y afirmó que utilizará "todas las herramientas militares y no militares necesarias para defendernos" ante "un patrón de comportamiento cada vez más irresponsable" por parte de Moscú.

Estonia dijo el viernes que tres cazas rusos MiG-31 violaron su espacio aéreo durante 12 minutos antes de ser escoltados fuera de él por cazas italianos de la OTAN, un incidente que, según funcionarios occidentales, fue probablemente diseñado para poner a prueba la preparación y la determinación de la OTAN.

El incidente se produjo una semana después de que unos 20 drones rusos penetraran en el espacio aéreo polaco, lo que obligó a los aviones de la OTAN a derribar algunos de ellos.

"Rusia es plenamente responsable de estas acciones, que suponen una escalada, un riesgo de error de cálculo y ponen vidas en peligro. Deben cesar", declaró el Consejo del Atlántico Norte.

"Rusia no debe tener ninguna duda: La OTAN y sus Aliados emplearán, de acuerdo con el derecho internacional, todas las herramientas militares y no militares necesarias para defendernos y disuadir todas las amenazas procedentes de todas las direcciones", dice el comunicado. "Seguiremos respondiendo en la forma, tiempo y ámbito que elijamos".

La reunión del martes del Consejo del Atlántico Norte, formado por embajadores de los 32 países miembros de la alianza, fue convocada por Estonia en virtud del artículo 4 del tratado fundacional de la OTAN.

Este artículo establece que los aliados "se consultarán cuando, en opinión de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad" de un miembro se vea amenazada.

(Reporte de Andrew Gray y Lili Bayer; editado en español por Carlos Serrano)