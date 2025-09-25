La OTAN apoya a Dinamarca para garantizar su seguridad tras el incidente con drones

BRUSELAS, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La OTAN colaborará con Dinamarca para garantizar su seguridad tras el incidente registrado con drones en las inmediaciones de varios aeropuertos, según han trasladado este jueves el secretario general aliado, Mark Rutte, en una llamada con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

En un nuevo contacto telefónico ante la oleada de incidentes con drones y aeronaves en el espacio aéreo de los países aliados, la líder nórdica ha expuesto la "grave situación" relacionada con los drones sobre los aeropuertos daneses, apuntando que la OTAN "colaborará" con Dinamarca en actividades que puedan realizar de forma conjunta "para garantizar la seguridad".

Por su lado, en un mensaje en redes sociales, Rutte ha insistido en que la organización militar "se toma muy en serio" la crisis con los drones sobre Copenhague y otras localidades y ha recalcado el apoyo a Dinamarca en estos momentos.

"Los aliados de la OTAN y Dinamarca están colaborando para garantizar la seguridad de nuestras infraestructuras críticas", ha apuntado el ex primer ministro neerlandés.

Este martes, pocas horas después de conocerse el incidente, Rutte afirmó que era "demasiado pronto" para atribuir el episodio a Rusia. Así defendió los contactos estrechos con las autoridades danesas sobre el asunto pero evitó señalar a Moscú por el caso.

Estos últimos episodios se enmarcan en una serie de violaciones del espacio aéreo de Polonia, Estonia y Rumanía por parte de drones y aeronaves rusas, lo que ha provocado reuniones de emergencia en el seno de la OTAN y el refuerzo de la misión de vigilancia aérea en el flanco este.