La OTAN celebra cumbre para aumentar gasto militar, con la incógnita del encaje de España

Rodeada de conflictos y bajo presión de Washington, la OTAN abre este martes una cumbre en La Haya en la que oficializará su objetivo de aumentar drásticamente su gasto en Defensa, con la duda del encaje de España, que se considera exenta de invertir el 5% de su PBI.

El presidente estadounidense Donald Trump, cuyo país aportó el 62% del gasto de la Alianza en Defensa el año pasado, ha insistido con vehemencia en que Europa debe hacer más por garantizar su seguridad.

Y eso pasa por un objetivo cifrado y ambicioso: que cada país invierta en ello el 5% de su respectivo PBI.

De lo contrario, el mandatario estadounidense, quien coincidirá en La Haya con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, amenaza con reducir considerablemente su presencia militar en un continente zarandeado por la invasión rusa de Ucrania y angustiado por la onda expansiva del conflicto entre Irán e Israel.

Recogiendo el sentimiento general entre los líderes europeos, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, quiere que Trump salga satisfecho de la cita.

Y este lunes defendió el objetivo del 5% como un "salto hacia adelante" de cariz "histórico", que permitirá entre otros multiplicar por cinco las capacidades de defensa aérea y añadir miles de tanques a los arsenales de la Alianza.

El incremento es de talla, ya que en 2024, según datos de la Alianza, el gasto medio en Defensa entre los miembros europeos y Canadá fue del 2%, el objetivo imperante hasta ahora. Washington invirtió un 3,2%. Para allanar el terreno en este proceso dependiente de consensos, presupuestos y aprobaciones parlamentarias, el objetivo del 5%, para el año 2035, se compone de dos patas: un 3,5% de gasto militar en sentido estricto, más un 1,5% de inversión en ámbitos como ciberseguridad, infraestructuras y protección de fronteras, de utilidad tanto civil como militar. Sánchez: un 2,1%, "ni más ni menos" Una de las grandes dudas es el encaje que se le dará a la posición de España, el país con la menor inversión proporcional el año pasado (1,24% de su PBI). El presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, cuyos socios de gobierno son reacios a un mayor gasto en Defensa, afirmó el domingo que su país gastará un 2,1% -"ni más ni menos"-, y que el 5% le parece "desproporcionado" para España y susceptible de poner en peligro su modelo social. Este lunes publicó además una carta de Rutte, en la que éste le asegura que la cumbre reconocerá a España una "flexibilidad" sobre sus gastos. Preguntado al respecto, Rutte dijo a la prensa que el acuerdo previo a la cumbre no contempla cláusulas de excepción entre sus 32 Estados miembros. Pero fuentes del gobierno español inciden en que Madrid rubricará la posición común, siempre y cuando se respete dicha flexibilidad que en la práctica le exime de subirse al objetivo del 5%. A pocas horas de la cumbre, Alemania anunció por su lado que aumentará progresivamente su gasto militar hasta alcanzar un 3,5% de su PBI en 2029 (frente al 2,4% de este año), y Reino Unido prometió llegar al 5% de aquí a una década. Zelenski, en segundo plano El conflicto entre Irán e Israel, al que se sumó Estados Unidos con sus bombardeos el domingo a tres plantas nucleares iraníes, será el "invitado" de última hora de esta cumbre de dos días. Rutte aseguró que la cita se centrará en las relaciones transatlánticas, si bien mencionó que "los Aliados acordaron hace ya mucho tiempo que Irán no debe desarrollar un arma nuclear". El foco estará en Ucrania y su futuro, tras más de tres años de invasión rusa. Zelenski está invitado a un banquete ofrecido por el rey de Países Bajos, pero a priori no tendrá un papel protagónico. "Rusia estará siguiendo esta cumbre con la esperanza de que se abandone a Kiev. El cometido de los aliados de la OTAN decididos a apoyar a Ucrania será manifestar que su respaldo no solo es del todo creíble, sino también apropiado para que Ucrania siga luchando por su soberanía, apunta Olga Oliker, directora para Europa y Asia Central del centro de reflexión International Crisis Group.

Fuentes diplomáticas apuntan a que el comunicado final del miércoles será corto, a diferencia del extenso texto adoptado en la cumbre de Washington el año pasado.

En febrero, Trump soliviantó a sus socios europeos al iniciar de manera bilateral con su homólogo ruso, Vladimir Putin, las conversaciones sobre la resolución del conflicto, y luego abroncando públicamente a Zelenski en la Casa Blanca junto con su vicepresidente JD Vance.

Uno de los puntos clave será la terminología empleada para referirse a Rusia, que Rutte definió este mismo lunes como "la amenaza más significativa y directa" para la alianza.

