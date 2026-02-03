La OTAN comenzó a planificar su misión de defensa del Ártico, anuncia portavoz

La planificación militar para reforzar la seguridad en el Ártico está en marcha, anunció este martes un portavoz de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Esta misión de la OTAN - que sigue el modelo de los ejercicios en el mar Báltico o en el frente oriental de la Alianza - es una de las opciones que se barajan para reforzar la seguridad en el Ártico, una de las razones esgrimidas por Donald Trump cuando amenazó con anexar Groenlandia.

"Ya está en marcha la planificación de una actividad de vigilancia reforzada de la OTAN, denominada Arctic Sentry (Centinela del Ártico)", declaró Martin O'Donnell, portavoz del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa.

"Esta actividad fortalecerá aún más la posición de la OTAN en el Ártico y el Gran Norte", añadió, sin proporcionar más detalles.

El presidente estadounidense, sin embargo, afirma que renunció a su idea de tomar por la fuerza Groenlandia, una isla del Ártico que es un territorio autónomo de Dinamarca, un miembro de la OTAN.

Las amenazas del presidente estadounidense respecto a Groenlandia desencadenaron una de las crisis más graves en la historia de la Alianza Atlántica, desde su creación en 1949.

Trump indicó la semana pasada que alcanzó un marco para un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, pero se han revelado pocos detalles sobre su contenido.