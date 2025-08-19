La OTAN convoca a los jefes de Estado Mayor para tratar Ucrania en medio de los esfuerzos diplomáticos

BRUSELAS, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

La OTAN ha anunciado una reunión por videoconferencia para este miércoles de los jefes de Estado Mayor de los 32 aliados, en una cita para abordar la situación en Ucrania ante los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz, que están acompañados del diseño de garantías de seguridad para Kiev para reforzarla ante futuras agresiones.

"Por videoconferencia presidiré una reunión de los jefes de Defensa de las 32 naciones aliadas", ha confirmado el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, en un mensaje en redes sociales, en el que señala que participará por primera vez el nuevo comandante Supremo Aliado, Alexus Grynkewich.

La cita abordará la situación en Ucrania en un momento en el que Estados Unidos busca lanzar negociaciones directas entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Volodimir Zelenski, para parar la guerra. En este contexto ha emergido el proyecto de proveer a Kiev de garantías de seguridad "similares" al artículo 5 de la OTAN, es decir a la cláusula de defensa mutua, para disuadir cualquier posible ataque ruso.

"A medida que avanzan los esfuerzos diplomáticos para garantizar la paz en Ucrania, esperamos con interés su actualización sobre la situación actual en materia de seguridad", ha señalado el máximo jefe militar de la OTAN.

En medio de los contactos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania, la Unión Europea considera que hay un "creciente impulso" para diseñar unas garantías de seguridad en las que participaría Washington, aunque por el momento Trump solo habla de apoyo aéreo y de parte europea se ha avanzado que la "base" de este mecanismo será el Ejército ucraniano.