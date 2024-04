La OTAN convoca este viernes el Consejo con Ucrania para tratar el refuerzo de la ayuda antiaérea

La OTAN ha confirmado para este viernes una reunión del Consejo OTAN-Ucrania para abordar la demanda de Kiev para que los aliados entreguen más sistemas de defensa antiaérea, siguiendo así la petición del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que reclamó la convocatoria de este foro.

En rueda de prensa desde Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció el miércoles para el viernes esta cita con la participación de Zelenski y los ministros de Defensa de la OTAN. La idea es debatir la "necesidad urgente" de más asistencia militar a Ucrania, en concreto sistemas antiaéreos en plena reivindicación de las baterías Patriot, y de más rondas de munición de artillería.

"Esto demuestra el valor del Consejo OTAN-Ucrania", afirmó Stoltenberg sobre el foro creado la pasada cumbre de la OTAN en Lituania y que permite a Kiev una relación bilateral con el bloque militar para pedir consultas políticas y tratar temas urgentes de seguridad. Fuentes aliadas confirman a Europa Press que la reunión tendrá lugar en formato virtual.

En todo caso, el líder de la OTAN subrayó en todo caso la necesidad de redoblar la ayuda a Ucrania porque "la situación en el campo de batalla sigue siendo muy difícil". "Todos hemos escuchado el llamamiento claro y urgente de Ucrania para que se le preste más apoyo", indicó.

En este punto, Stoltenberg recalcó la necesidad de que la OTAN juegue un papel más importante en la coordinación de la ayuda y entrenamiento a las fuerzas ucranianas y ha mandado un mensaje para que los aliados garanticen el "apoyo financiero predecible a largo plazo".

Esta reunión llegará días después de que Zelenski haya reprochado a sus socios no estar recibiendo la misma ayuda que Israel, que fue apoyado por diferentes países a la hora de derribar drones y misiles iraníes tras el ataque de Teherán. "Los drones 'shahed' y los misiles son diferentes riesgos de escalada. ¿Son diferentes las vidas humanas, es diferente el valor de las personas? No, no lo son. Valoramos todas las vidas por igual", subrayó el líder ucraniano.