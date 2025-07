La OTAN coordinará la entrega de armamento de EEUU a Ucrania a través de su misión de asistencia a Kiev

BRUSELAS, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - La OTAN ha confirmado este martes que la organización jugará un papel en el suministro de armamento a Ucrania, que los países europeos adquirirán a Estados Unidos, a través de la misión de asistencia y entrenamiento de la Alianza Atlántica con Ucrania, NSATU. "Los aliados europeos de la OTAN y Canadá asumirán el papel principal de financiación y la OTAN coordinará la entrega, incluso a través de NSATU. El equipamiento militar incluirá sistemas de defensa antiaérea, munición y otros equipos", han indicado fuentes aliadas a Europa Press sobre los planes anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y confirmados por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante su visita a la Casa Blanca. De esta forma, la OTAN mantendrá el papel de coordinación que asumió hace un año en la cumbre de Washington para centralizar la ayuda militar a Ucrania, aunque ésta depende en última instancia de las contribuciones y compras de los aliados europeos. Las fuentes han confirmado además que Alemania, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Canadá y Finlandia han comprometido su apoyo a la iniciativa, aunque se siguen discutiendo los detalles del plan con el que Estados Unidos seguirá enviando armamento a Ucrania a través de las compras que hagan los aliados europeos. Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha cuestionado este martes el plan estadounidense, aludiendo a que si la ayuda es pagada por los europeos no cree que se trate de asistencia estadounidense. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó el lunes en declaraciones junto a Trump que un grupo de países de la OTAN comprarán armamento a Estados Unidos, incluyendo baterías antiaéreas 'Patriot', para suministrarlo a Ucrania. Desde la Casa Blanca, el jefe político de la OTAN apuntó que la operación es "realmente importante" e implica a un buen número de aliados. Además, aseguró que los países europeos y Canadá diseñarán paquetes de asistencia militar que incluyan misiles y munición, pero también sistemas de defensas antiaéreos. "Estamos hablando de grandes números", subrayó El ex primer ministro neerlandés valoró el plan de Trump defendiendo que, de esta forma, Washington aporta lo necesario para mantener a Ucrania en condiciones de defenderse de Rusia, pero la ayuda la pagarán los europeos, "lo cual es totalmente lógico". Países Bajos y Dinamarca confirman su interés en la iniciativa Sobre estos planes, tanto Dinamarca como Países Bajos han confirmado su interés en la iniciativa para que Washington mantenga el apoyo militar a Ucrania a través de la venta de equipamiento militar a un grupo de aliados europeos. Dinamarca ha defendido que la iniciativa de Trump "va de la mano" del 'modelo danés' por el cual Copenhague compra directamente a la industria de Defensa ucraniana. "Esto es sólo una versión alternativa de eso. Estamos dispuestos a participar. Por supuesto, no podemos hacerlo solos y necesitamos que otros se asocien. Pero estamos preparados", ha argumentado el ministro danés de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen. Caspar Veldkamp, titular de Exteriores de Países Bajos, ha señalado que su país estudia "con una inclinación positiva" cómo participar en el plan propuesto por Estados Unidos y la OTAN. "Estudiaremos qué podemos hacer también en relación con el anuncio de Trump y seguiremos a partir de ahí", ha declarado.