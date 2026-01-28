La OTAN debe volverse "más europea", afirma la jefa de la diplomacia de la UE

Europa debe asumir un papel más importante dentro de la OTAN y reforzar su defensa, pues el presidente estadounidense Donald Trump agitó las relaciones transatlánticas hasta sus fundamentos, afirmó este miércoles la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

Este cambio se está produciendo desde hace un tiempo. Es estructural, no cultural. Esto significa que Europa debe reforzarse, declaró Kallas durante una rueda de prensa en Bruselas.

La alta diplomática insistió en que Washington continúa siendo un aliado clave pero insistió en que, debido a los cambios de enfoque en su política, la OTAN necesita volverse más europea para mantener su fuerza.