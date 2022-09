La OTAN defiende que Ucrania retome zonas anexionadas por Rusia: "No cambia naturaleza de la agresión"

Señala que la prioridad es ayudar a Ucrania a responder a la invasión tras la petición de Kiev de ingresar en la Alianza Atlántica

BRUSELAS, 30 Sep. 2022 (Europa Press) -

La OTAN ha rechazado este viernes la anexión ilegal de Rusia de zonas ocupadas en el este y el sur de Ucrania y ha defendido el derecho de Kiev a recuperar estas regiones, ahora anexionadas por Moscú, alegando que "no cambia la naturaleza de la agresión".

En rueda de prensa desde el cuartel general de Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha respondido al anuncio del presidente ruso, Vladimir Putin, de anexionarse las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, asegurando que los aliados "no reconocen, ni reconocerán" dichos territorios como rusos, tras cargar contra unos referéndums "ilegales", "diseñados en Moscú e impuestos a Ucrania".

Stoltenberg ha recordado que se trata de la segunda ocasión, tras la anexión de la península de Crimea en 2014, que Moscú toma parte del territorio ucraniano por la fuerza y ha pedido a toda la comunidad internacional que se sume al no reconocimiento.

"Estas tierras son Ucrania. Donetsk es Ucrania. Lugansk es Ucrania. Jerson es Ucrania. Zaporiyia es Ucrania. Al igual que Crimea es Ucrania", ha señalado, para calificar la maniobra de Putin "del mayor intento de incorporar por la fuerza un territorio desde la Segunda Guerra Mundial", insistiendo en que el territorio de Ucrania anexionado es igual que la extensión de un país aliado como Portugal.

"no cambia la naturaleza del conflicto"

En todo caso, para la OTAN la maniobra del Kremlin de este viernes "no cambia la naturaleza del conflicto". "Esta sigue siendo una brutal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Y no cambia nuestro compromiso de apoyar a Ucrania", ha agregado el ex primer ministro noruego.

En este sentido, ante las preguntas de los periodistas, Stoltenberg ha insistido en que la OTAN sigue apoyado el derecho de Ucrania a retomar los territorios ocupados, incluidos los ahora anexionados por Rusia.

"Lo contrario sería ceder al chantaje nuclear del Kremlin", ha avisado el jefe político de la OTAN, subrayando que lo que está en juego, más allá de la continuidad de Ucrania, es que poderes autoritarios se salgan con la suya mediante el uso de la fuerza y puedan establecer una esfera de influencia.

Adhesion de ucrania a la otan

Respecto a la adhesión de Ucrania a la OTAN, después del anuncio de solicitud de ingreso proclamado este viernes por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el secretario general aliado ha evitado pronunciarse asegurando que ahora el "foco" está puesto hacer llegar a Kiev el suministro de armas para repeler la ofensiva rusa.

Aunque ha recordado que la OTAN tiene la puerta abierta a nuevos miembros, ha insistido en que ahora "el foco" es proveer de apoyo inmediato a Ucrania para defenderse ante la invasión, sugiriendo que la prioridad en este momento no es la entrada de Ucrania en la organización.