La OTAN descarta reemplazar el paraguas nuclear de EEUU

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó el sábado que nadie en Europa presiona para sustituir el paraguas nuclear de Estados Unidos, después de que Alemania informara estar dialogando con Francia sobre su disuasión nuclear.

"Creo que cualquier debate en Europa para asegurarnos colectivamente de que la disuasión nuclear sea aún más fuerte está bien, pero nadie en Europa plantea hacerlo como sustitución del paraguas nuclear de Estados Unidos", declaró Rutte a periodistas en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Todo el mundo reconoce que ese es el garante definitivo, y todos estos otros debates son complementarios", destacó.

El canciller alemán, Friedrich Merz, precisó el viernes ante la reunión de líderes occidentales haber "mantenido conversaciones confidenciales con el presidente francés sobre la disuasión nuclear europea".

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer -cuyo país es la otra potencia nuclear europea junto con Francia- afirmó estar "reforzando la cooperación nuclear con Francia".

El creciente debate sobre si es necesario reforzar los arsenales nucleares en el continente se produce en un contexto de creciente inquietud por la amenaza de Rusia. Algunos países también se preguntan si el presidente estadounidense Donald Trump es fiable a la hora de cumplir sus compromisos.

Funcionarios de la administración Trump indicaron a los aliados europeos que deben asumir la responsabilidad de su defensa convencional, pero aseguraron que Estados Unidos seguirá proporcionando cobertura nuclear.