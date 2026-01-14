La OTAN desplegará más tropas en Groenlandia "en los próximos días", afirma vice primer ministro groenlandés

LA NACION

En "los próximos días" llegarán a Groenlandia más tropas de la OTAN, afirmó este miércoles el vice primer ministro groenlandés, tras una reunión en la Casa Blanca entre dirigentes daneses, groenlandeses y estadounidenses.

"Los soldados de la OTAN deberían estar más presentes en Groenlandia a partir de hoy y en los próximos días. Se espera un aumento del número de vuelos y de buques militares", dijo en rueda de prensa Mute Egede, que aludió a "ejercicios".

Militares franceses, alemanes y de países nórdicos participarán en una misión militar europea en el territorio autónomo de Dinamarca, que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó querer controlar.

