La OTAN en la prueba más dura de la historia, pero aún puede prevalecer

"No imaginaba que llegaríamos al punto en el que se encuentra hoy la OTAN", afirmó en una entrevista en el programa "In Mezz'ora", destacando la magnitud de las pruebas que enfrenta la organización.

Stoltenberg se refirió a la situación en Groenlandia, donde los recientes acontecimientos pusieron de manifiesto retos significativos para la seguridad y la estabilidad en la región.

"No habría imaginado una situación como la que hemos presenciado en las últimas semanas y meses", añadió, subrayando la gravedad de las circunstancias actuales.

A pesar de estos desafíos, el exsecretario de la OTAN se mantiene optimista sobre la fortaleza de la alianza, afirmando: "Sigo convencido de que la OTAN es fuerte y puede prevalecer".

(ANSA).